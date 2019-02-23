İçişleri Bakanlığı personel alımı 2019 başvuru formu yayımlandı! Nasıl doldurulacak? Aranan şartlar neler?

İçişleri Bakanlığı, büro personeli alımı için başvuru süreci başladı. Başvuru işlemin nasıl yapılacağı ve aranan şartların neler olduğu ile ilgili ayrıntılar belli oldu. 2019 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru formu ile toplam 6 pozisyonda alım yapacak olan bakanlığın ilanına müracaatta bulunmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru işlemi

Bünyesinde farklı pozisyonlardan bin 200 kişiyi istihdam edecek olan İçişleri Bakanlığı, alım sürecini vatandaşların erişimine açtı. Çoğunluğu büro personeli olmak üzere birçok pozisyondan istihdam sağlayacak olan İçişleri Bakanlığı, büro personelleri için brüt maaş olarak 2 bin 650 lira takdim edecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Başvuru formunu aşağıdaki adımları takip ederek kolayca gerçekleştirebilirsiniz. İşte, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri hakkında bazı bilgiler;

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-bakanligi-personel-sinav-basvurusu linki üzerinden giriş yapıldıktan sınav başvuru ekranı gelir.

Aday, sınav ilanında belirtilen şartlara uymak kaydıyla başvurmak istediği sınavı seçer. Müracaat işlemi ekranda belirtilen “Başlama Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” arasında yapılabilir.

Başvurulacak pozisyon unvanı için istenilen mezuniyet durumuna göre ilgili sınav seçildikten sonra adaya ait kimlik ve nüfus bilgileri ekrana gelir. Kimlik bilgileri doğruysa “İleri” butonu ile bir sonraki adıma (KPSS Sınav Bilgileri) geçilir.

Kimlik bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün KPS sistemi üzerinden otomatik olarak geldiğinden, bilgilerde hata olması durumunda aday tarafından ilgili nüfus müdürlüğü ile irtibata geçilmesi germektedir.

Sınav ilanında belirtilen sınav türüne göre ilgili sınav puanı ÖSYM’den sorgulanır. Başvuru yapılan sınav

> Lisans mezunları için > KPSS 2018 – P3 puanı

> Ön Lisans mezunları için > KPSS 2018 – P93 puanı

> Mesleki ve Teknik Lise mezunları için > KPSS 2018 – P94 puanı getirilir.

Aday, başvuruda bulunacağı pozisyon unvanına ilişkin sınav ilanında belirtilen KPSS puan türünden en az 60 puana sahipse “İleri” butonu ile bir sonraki adıma (Çalışma Yeri Bilgisi) geçebilir.

ÇALIŞMA YERİ BİLGİSİ

Bu alanda hâlihazırda 4/B sözleşmeli pozisyonda görev yapan veya daha önce 4/B Sözleşmeli pozisyonda görev yapmış adayların pozisyon bilgisi seçimi yapılacaktır.

“Kamu kurum ve kuruluşlarında halen “4/B Sözleşmeli Pozisyonda” görev yapıyor musunuz? Veya Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B Sözleşmeli Pozisyonda” görev yapmakta iken 26.09.2018 tarihinden sonra sözleşmeniz feshedildi mi?”

Adayın durumu yukarıda sorulan sorularından en az bir tanesine uyuyorsa “EVET”, bu iki durumdan ikisi de uymuyorsa “HAYIR” seçilir.

“Evet”i seçen adaylar, fesihten önce veya halen çalışılan 4/B sözleşmeli pozisyon unvanı bilgisini listeden seçmelidir. Eğer ilgili pozisyon unvanı listede yok ise “Diğer” ifadesi seçilmelidir.

Aday, İstihdam Şekli alanında kendisine uyan maddeyi seçmelidi.

Belirtilen zorunlu alanlar doldurulduktan sonra “İleri” butonu ile bir sonraki adıma (Öğrenim Bilgisi) geçilebilir.

ÖĞRENİM BİLGİSİ

Lisans ve Ön Lisans Mezunları İçin

Adayın ön lisans, lisans ve lisansüstü mezuniyet ve diploma bilgisi YÖK’ten otomatik olarak sorgulanır.

Başvuru yapılan sınava göre mezuniyet bilgisi otomatik olarak seçili gelir. Eğer adayın ilgili sınava ait birden fazla mezuniyeti varsa mezuniyet bilgisinin seçimi aday tarafından yapılır.

Sınav ilanında belirtilen şartlardan dolayı lisansüstü mezuniyet bilgileri için seçim yapılamaz.

YÖK’ten mezuniyet bilgisi gelmeyen ya da mezuniyet bilgisi hatalı olan adaylar tarafından “YÖK’ten Gelen Mezun Okul Bilgileri dışında mezun bilgisi girmek istiyorum” kutucuğu seçilir ve manuel giriş yapılır. Bu durumda adaylar tarafından onaylı diplomanın taratılarak yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuruda bulunmak istediği pozisyon unvanına ilişkin ilanın “Özel Şartlar” kısmında yer alan bölümlerin herhangi birinden mezun olmayan adaylardan, YÖK’den bu bölümlere denklikleri var ise denklik belgelerini ilgili kutucukta “EVET” seçimi yaparak sınav modülünün ilgili bölümüne yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuruda bulunmak istediği pozisyon unvanına ilişkin ilanın “Özel Şartlar” kısmında yer alan bölümlerin herhangi birinden mezun olmayan adaylardan, YÖK’den bu bölümlere denklikleri var ise denklik belgelerini ilgili kutucukta “EVET” seçimi yaparak sınav modülünün ilgili bölümüne yüklemeleri gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru formu yayımlandı Başvuru şartları neler

Belirtilen zorunlu alanlar doldurulduktan ve ilgili dokümanlar yüklendikten sonra “İleri” butonu ile bir sonraki adıma (Pozisyon Seçimi) geçilebilir.

MESLEKİ VE TEKNİK LİSE MEZUNLARI İÇİN

4/B Sözleşmeli Personel Mesleki ve Teknik Lise sınavına başvuracak adaylarda ekran aşağıdaki gibi gelecek ve mezun bilgisi aday tarafından manuel doldurulacaktır.

Okul Adı, Bölüm Adı ve Mezuniyet Tarihi doldurulduktan sonra onaylı diplomanın taratılarak sınav modülünün ilgili bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru formu yayımlandı Başvuru şartları neler

Belirtilen zorunlu alanlar doldurulduktan ve ilgili dokümanlar yüklendikten sonra “İleri” butonu ile bir sonraki adıma (Pozisyon Seçimi) geçilebilir.

POZİSYON SEÇİMİ

Aday bu ekrandan sınava ait başvurmak istediği pozisyon unvanını seçer. Eğer sınav ilanında belirtilen mezun olunan bölüm şartı tutuyorsa il seçimi alanı açılır ve “Ekle” butonu ile pozisyon seçilir.

Başvuru şartları gereğince sadece 1 pozisyona başvurulabilir. Eğer başvurulmak istenilen pozisyon değiştirilmek istenirse silinerek yeniden kayıt yapılmalıdır.

Eğer aday istenilen mezuniyete sahip değilse ya da çalışma yeri bilgisinden dolayı başvuramayacağı pozisyonu seçerse başvuruya devam edemeyeceğine dair uyarı ile karşılaşır.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru formu yayımlandı Başvuru şartları neler

Sınav ilanında belirtilen şartlara uymak kaydıyla başvurulmak istenilen pozisyon seçildikten sonra “İleri” butonu ile bir sonraki adıma (Adres Bilgisi) geçilebilir.

ADRES BİLGİSİ

Adres bilgisi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden sorgulanmaktadır. Hata olması durumunda ilgili nüfus müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru formu yayımlandı Başvuru şartları neler

İkametgah adresi kontrol edilip, yazışma adresi alanı doldurulduktan sonra “İleri” butonu ile bir sonraki adıma (İletişim Bilgisi) geçilebilir.

İLETİŞİM BİLGİSİ

Zorunlu olan Cep Telefonu ve E-Posta adresi aday tarafından doldurularak bir sonraki adıma (Askerlik Bilgisi) geçilir.

ASKERLİK BİLGİSİ

Askerlik bilgisi Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak getirilir. Sınava başvuru yaptığı tarihte askerlikle ilişiği olan adayların başvurusu sistem tarafından engellenir.

MSB’den bilgi gelmez ya da hatalı geldiği düşünülürse “Yukarıda belirtilen MSB tarafından gönderilen bilgilerin dışında bilgi beyan etmek istiyorum” kutucuğu seçilir ve manuel giriş yapılır.

Manuel giriş yapıldıysa askerlik Beyan Belgesi zorunlu olarak yüklenmelidir.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru formu yayımlandı Başvuru şartları neler

Belirtilen zorunlu alanlar doldurulduktan ve ilgili dokümanlar yüklendikten sonra “İleri” butonu ile bir sonraki adıma (Adli Sicil Ve Arşiv Bilgisi) geçilebilir.

ADLİ SİCİL VE ARŞİV BİLGİSİ

Adli Sicil ve Arşiv Bilgisi aday tarafından beyan edilerek sisteme girilir ve “İleri” butonu ile bir sonraki adıma (Sağlık Bilgileri) geçilir.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru formu yayımlandı Başvuru şartları neler

SAĞLIK BİLGİLERİ

Sağlık Bilgisi aday tarafından beyan edilerek sisteme girilir ve “İleri” butonu ile bir sonraki adıma (Fotoğraf Yükleme) geçilir.

FOTOĞRAF YÜKLEME

Sınav ilanında belirtilen özelliklerde fotoğraf yüklenerek “İleri” butonu ile bir sonraki adıma (Kaydet) geçilir.

1. Fotoğraf 800 x 600 çözünürlükte ve 300 dpi görüntü kalitesinde olmalı, çekim sırasında ışık yüze eşit ölçüde yansıtılmalı, yansıma, gölgeler, parlama, kırmızı göz bulunmamalı ve fotoğraf dijital ortamda adayın T.C.Kimlik Numarası dosya adı ve dosya uzantısı (JPEG) olacak şekilde kayıt edilmelidir. Fotoğrafın fonu beyaz ve desensiz olmalıdır. Fonda gölgeler oluşmamalıdır.

2. Fotoğraf rötuşsuz olmalıdır.

3. Kimlik kartında kullanılacak fotoğraf bölümünün fon rengi beyaz olacağından beyaz ya da beyaza yakın renkte kıyafet tercih edilmemeli ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan adayın kılık ve kıyafetine dair yönetmeliğin hükümlerine uygun olmalıdır.

4. Erkek aday, sakal tıraşı olmuş ve uzun olmayan saç, ceket ve kravat ile bayan aday, aşırı makyaj yapmadan, abartılı takılar ve mont, kot ceket gibi kıyafetler olmadan fotoğraf çektirmelidir.

Fotoğraf zeminine uygun olmayacağından erkeklerde beyaz ceket, bayanlarda beyaz dış kıyafet tercih edilmemelidir.

5. Fotoğraf cepheden çekilmiş olmalı, kişinin bedeni ve baş kısmı sağa – sola dönük durmamalı, kişinin yüz hatları net ve belirgin olacak şekilde olmalıdır.

6. Sürekli olarak gözlük kullanmak zorunda olan adayın fotoğraf çekimi sırasında gözleri net bir şekilde görünmeli, gözlük camı üzerinde yansımalar bulunmamalı, renkli cam veya güneş gözlüğü kullanılmamalı, parlamalar engellenmeli, gözlük camının kenarı veya çerçevesi gözleri kapatmamalı ya da gözleri kapatacak ölçüde kalın olmamalıdır.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru formu yayımlandı Başvuru şartları neler

Başvurunun geçerli olabilmesi için “Bilgilerimi Kaydet” butonuna mutlaka basılarak “İş Talep Formu” çıktısı alınmalıdır. Müracaat tarihi sona erdikten sonra form alınamadığından müracaat bitiştarihinden önce başvurunun tamamlanarak formu çıktısı alınmalıdır.

“Bilgilerimi Kaydet” butonuna basılmadan bir sonraki adımda yer alan “Yazdır” butonuna tıklanamaz.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru formu yayımlandı Başvuru şartları neler

GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

Başvuru yapıldıktan sonra sınav müracaat tarihleri arasında aday bilgileri güncellenebilir ve pozisyon unvanı/il seçimi değiştirilebilir.

Ancak hem başvuru da hem de güncelleme işlemi yapılırken sistemde oluşabilecek yoğunluk göz önüne alınarak müracaat işleminin son dakikalara bırakılmaması tavsiye edilir.

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yapılan inceleme sonucunda gerekli başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuru belgeleri hiçbir suretle İl Valiliklerince teslim alınmayacak olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayac