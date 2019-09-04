İcradan satış sisteminde yeni dönem başlıyor, 'yarı fiyatına satılık' tarih oluyor!

Geçtiğimiz mayıs ayında açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'nde bulunan yeni icra modeli 11. Kalkınma Planı'nda da yer aldı.

Hakim ve savcılara coğrafi teminat getiren, ceza mahkemelerinin 24 saat esasıyla hizmet vermesinin önünü açan, noterlik ve özel kalem müdürlüğünü meslek haline dönüştüren ve avukatlara da yeşil pasaport hakkı tanınmasını sağlayan düzenlemelerin yer aldığı plan dahilinde icra dairelerine yönelik de yeni bir model uygulamaya alınacak.

İLK YOĞUN YERLERDE UYGULANACAK

Yeni icra dairesi modeli öncelikle iş yoğunluğu olan bölgelerde denenecek. Yeni modelde icra takibiyle çocukla kişisel ilişki kurulması, icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkarılacak. Bu görev için daha insani ve çocuğa uygun yöntemler geliştirilecek.

SANAL İCRA DAİRESİ KURULACAK

Öte yandan en önemli uygulamalardan biri olarak da öne çıkan sanal icra dairesi uygulamasına da başlanacak.

Sanal daireler üzerinden özellikle abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takipler başlatılacak. Sisteme işlenecek tüm veriler için UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak. Sistem sayesinde takipler elektronik ortamda başlatılacak ve yürütülecek.