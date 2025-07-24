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Ekonomi

IDEF'te imzalar atıldı... Türkiye ile Nijer arasında askeri işbirliği

Milli Savunma Bakanlığı ile Nijer Savunma Bakanlığı arasında 'Askeri Mali İşbirliği Anlaşması' imzalandı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 12:08 - Güncelleme:
IDEF'te imzalar atıldı... Türkiye ile Nijer arasında askeri işbirliği
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17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde üçüncü gününde devam ediyor.

Türkiye ile Nijer arasında imzalanacak askeri anlaşma için fuar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı standında tören düzenlendi.

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Nijer Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Sani Kache Issa katıldı.

Tören, Kavaklıoğlu ve Issa'nın anlaşmayı imzalamasının ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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