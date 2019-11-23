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İDTM-CNR davasında yeni perde

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) yönetiminin 10 yıl önce CNR Fuarcılık’a açtığı dava yılan hikayesine döndü.

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İDTM yönetimince Ceyda Erem’in sahibi olduğu CNR Fuarcılık’a kiralanan sergi salonlarının ücretinin ödenmediği gerekçesiyle 10 yıl önce dava açıldı. Kira alacaklarının tahsili ve sergi salonlarının tahliye edilmesi talebiyle açılan davalarda Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, 2018 yılında tahliye kararı verdi. CNR tarafından mahkeme kararına karşı icranın ertelenmesi için teminat yatırıldı. Bu süreç Yargıtay’ın bu sene verdiği onama kararlarına kadar devam etti. Onanan tahliye kararlarıyla 1, 2, 5, 6, 7 ve 8 numaralı salonlar, CNR’dan tahliye edilerek, İDTM tarafından teslim alındı. CNR’ın şirketi Pozitif Fuarcılık tarafından 22 Ekim’de yeni dava açılarak, bu salonların teslim edilmesi talep edildi. Mahkeme 1 gün sonra tahliyeyi durdurdu. İDTM yönetimi bu karara 30 Ekim’de itiraz etti.Bakırköy 8. İcra Hukuk Mahkemesi’nce ise aynı gün salonların Pozitif Fuarcılık’a teslimi yönünde ihtiyati tedbir kararı verildi. İDTM avukatları, kararın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla mahkemeye dilekçeyle başvurdu. İDTM avukatı Ramazan Arıtürk, başvuru sırasında görüşme talebinde bulundukları mahkeme hakimi Berna Canan Üner Er’in, kendisini odasına kilitlediğini söyledi. Arıtürk “Hakim yüz yüze görüşme yapmayı reddetti. Uzun uğraşlar sonucunda kalemdeki dahili telefondan hakimle konuşulma fırsatı bulunsa da tedbir kararını hangi hukuki gerekçeyle verdiğine ilişkin hiçbir gerekçe ortaya koyamadı” diye konuştu.

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