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Ekonomi

IEA Başkanı Birol: Dünya ''ilk gerçek enerji krizini'' yaşıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) piyasalarında arzın talebi karşılayamayacağı endişesi ve başlıca petrol üreticilerinin üretimi kısmasının dünyada yaşanan 'ilk gerçek enerji krizine' neden olduğunu söyledi.

Reuters25 Ekim 2022 Salı 08:57 - Güncelleme:
IEA Başkanı Birol: Dünya ''ilk gerçek enerji krizini'' yaşıyor
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Singapur Enerji Haftası etkinliğine katılan Birol, Ukrayna savaşı sürecinde Avrupa'nın LNG ithalatının artması ile Çin'de yakıt talebinin artma olasılığının, piyasada gelecek yıl için yalnızca 20 bcm LNG kapasitesi olacağı düşünüldüğünde, sıkışıklığa neden olabileceğini söyledi.

Birol, aynı zamanda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC+'ın üretimi günde 2 milyon varil azaltma kararının da "riskli" olduğunu ve IEA'nın küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2 milyon varile yükselmesini beklediğini söyledi.

Birol "(Bu durum) dünyanın dört bir yanında birçok ekonomi resesyonun eşiğine gelmişken tehlike taşıyor" dedi.

Birol ayrıca, tavan fiyat uygulamalarına rağmen piyasaya Rus petrolünün girmesine ihtiyaç duyulduğunu, talebi karşılayabilmek için %80-%90 arasında bir seviyenin "teşvik edici" olacağını ifade etti.

  • Fatih Birol
  • enerji krizi
  • Singapur Enerji Haftası

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