İGDAŞ’ta dijital hizmet dönemi

Şirketten yapılan açıklamada “Çağrı merkeziyle, e-devlet platformundaki yeriyle ve online işlem merkeziyle tüm İGDAŞ hizmetleri, en az bürokrasiyle İstanbulluların emrinde. İGDAŞ’ın ‘Şubemize kadar zahmet etmeyin’ kampanyası da İstanbulluların telefon ya da internet kullanarak şubelere gelmeden alabileceği hizmetleri hatırlatıyor” denildi. Öte yandan şirketten yapılan açıklamaya göre İGDAŞ Çağrı Merkezi 153, günde ortalama 3 bin 517 çağrıya cevap veriyor ve gelen şikayetleri ortalama 14 saatte çözüme kavuşturarak sonuç bilgisini de paylaşıyor. Ağustos ayında yenilenen ara yüzüyle OİM (oim.igdas.com.tr), tüm İGDAŞ hizmetlerine dijital platformlardan ulaşım imkânı tanıyor.