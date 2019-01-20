‘İHA’nın başarısı diğer sektörlere yayılmalı’

RAPOR HAZIRLANACAK

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldığı çalıştayda görüşülen konular sonrasında hazırlanan sonuç raporu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak. Eğitim uygulamalarına ilişkin öneriler de önce İstanbul’daki seçilmiş pilot okullarda, daha sonra Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

Çalıştayla ilgili bilgi veren SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, İHA’nın başarısının diğer sektörlere de yayılması gerektiğini belirterek bunun için mesleki eğitimin önemli olduğunu söyledi. SAHA İstanbul’un 11’i üniversite olmak üzere 342 üyesi ile binlerce çalışanı istihdam ettiğini belirten Bayraktar “2002 yılında savunma sanayinde yüzde 80 yurt dışına bağımlıydık. Bu alanda milli sistemler üretme iradesi konuldu ve projeler Türk firmalarına verilmeye başlandı. Savunma sanayi teknolojik anlamda en çok derinleştiğimiz sektör. Millilik kriteri ön planda bu sektörde. Bir cıvatanın dahi satışı izinlere tabi. 15 sene önce İHA’lar konusunda yurt dışına bağımlıydık. Bugün 75 İHA ve SİHA TSK’da, emniyette çeşitli güvenlik birimlerinde kullanılıyor. Bugün dünyada SİHA üretebilen sayılı ülkelerden biriyiz. SAHA İstanbul üyeleri içinde böyle pek çok başarı hikayesi var. Nuri Demirağ’ın geçmişte yaptığı uçakları ihraç etmek isteyince önünün kesildiği günlerden bugün havacılıkta belli konularda ileri seviyede olan Ukrayna’ya İHA ihraç eder hale geldik. Savunma sanayindeki başarı hikayelerinin diğer sektörlerde yayılması için insan kaynağı çok önemli. Dolayısıyla da mesleki ve teknik eğitim de önemli” dedi.