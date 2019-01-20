13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

‘İHA’nın başarısı diğer sektörlere yayılmalı’

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) iş birliğiyle, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Mesleki ve Teknik Eğitimin Sanayi ile Bütünleşmesi’ çalıştayı sona erdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

RAPOR HAZIRLANACAK

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldığı çalıştayda görüşülen konular sonrasında hazırlanan sonuç raporu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak. Eğitim uygulamalarına ilişkin öneriler de önce İstanbul’daki seçilmiş pilot okullarda, daha sonra Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.      

Çalıştayla ilgili bilgi veren SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, İHA’nın başarısının diğer sektörlere de yayılması gerektiğini belirterek bunun için mesleki eğitimin önemli olduğunu söyledi. SAHA İstanbul’un 11’i üniversite olmak üzere 342 üyesi ile binlerce çalışanı istihdam ettiğini belirten Bayraktar “2002 yılında savunma sanayinde yüzde 80 yurt dışına bağımlıydık. Bu alanda milli sistemler üretme iradesi konuldu ve projeler Türk firmalarına verilmeye başlandı. Savunma sanayi teknolojik anlamda en çok derinleştiğimiz sektör. Millilik kriteri ön planda bu sektörde. Bir cıvatanın dahi satışı izinlere tabi. 15 sene önce İHA’lar konusunda yurt dışına bağımlıydık. Bugün 75 İHA ve SİHA TSK’da, emniyette çeşitli güvenlik birimlerinde kullanılıyor. Bugün dünyada SİHA üretebilen sayılı ülkelerden biriyiz. SAHA İstanbul üyeleri içinde böyle pek çok başarı hikayesi var. Nuri Demirağ’ın geçmişte yaptığı uçakları ihraç etmek isteyince önünün kesildiği günlerden bugün havacılıkta belli konularda ileri seviyede olan Ukrayna’ya İHA ihraç eder hale geldik. Savunma sanayindeki başarı hikayelerinin diğer sektörlerde yayılması için insan kaynağı çok önemli. Dolayısıyla da mesleki ve teknik eğitim de önemli” dedi.

Türkiye’de doğan Suriyeli çocuklar ana vatanlarıyla tanışacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kuzey İrlanda'da bomba yüklü araç infilak etti

Kuzey İrlanda'da bomba yüklü araç infilak etti

Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki: Suçlamak ne cürettir

Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki: Suçlamak ne cürettir

Avusturya'dan "Brexit tarihi ertelenesin" önerisi

Avusturya'dan 'Brexit tarihi ertelenesin' önerisi

Terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

Terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

ABD hava saldırısı sonrası duyurdu: Hepsini öldürdük

ABD hava saldırısı sonrası duyurdu: Hepsini öldürdük

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

Erdoğan'dan genç doktora büyük jest

Erdoğan'dan genç doktora büyük jest

'Rusya ve İran için DEAŞ'lıları öldürüyoruz'

'Rusya ve İran için DEAŞ'lıları öldürüyoruz'
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye’de doğan Suriyeli çocuklar ana vatanlarıyla tanışacak

Türkiye’de doğan Suriyeli çocuklar ana vatanlarıyla tanışacak

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA