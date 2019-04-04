Türkiye ihracatında tarihi rekor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre martta ihracatın yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, bu rakamın mart ayı ihracat rekoru olduğunu söyledi. Pekcan, Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre de ihracatın 15 milyar 488 milyon dolar olduğunu bildirdi.

İthalatın ise mart ayında yüzde 17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara gerilediğine dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu senenin ilk 3 ayında ihracatımız yüzde 3,34 artmış, ithalatımız yüzde 21,46 azalmıştır. 2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz. Burada çok önemli bir gösterge olan ihracatın ithalatı karşılama oranı da dış finansman ihtiyacımızı azaltmaktadır. 2018 yılının mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73 iken Mart 2019'da bu rakam yüzde 89,3. Geçen yılın ilk 3 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,1, bu yılın ilk 3 ayında bu rakam yüzde 88,2 oldu. Geçen sene martta 6 milyar dolar olan dış ticaret açığımız bu yıl aynı ayda 1 milyar 966 milyon dolar olup, sadece martta dış finansman ihtiyacımız 4 milyar dolar aşağı yönlü geldi. İlk çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı ve dış ticaret açığımız 15,2 milyar dolar gerileyerek, bu rakam kadar dış finansman ihtiyacımız azalmıştır. Bu, ihracat ailesinin büyük bir başarısıdır."