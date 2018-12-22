İhracat için atacağınız her adımda yanınızdayım

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödülleri’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Erdoğan, Türkiye’nin yurt dışındaki sancaktarları olarak nitelediği ihracatçılara “Büyük ve güçlü Türkiye’yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. İhracat yolunda atacağımız her adımda yanınızdayım” diye seslendi. Erdoğan, ilk 500’e giren firmaların 2017 cirolarının 93 milyar dolar, hizmet ihracatçılarının ise 23 milyar dolar düzeyinde olduğunu gördüklerini ifade ederek “Bir başka ifadeyle sadece bu ilk 500 kuruluşumuz, toplam hizmet ihracatımızın yarısından fazlasını gerçekleştirmiştir” dedi. Erdoğan daha sonra il 10’a giren firmalar ile onur ödülü alan İstanbul Havalimanı’nın yapımcısı şirketlerin isimlerinin tek tek sayarak, yurt dışındaki sancaktarlar olarak gördükleri ihracatçı firmalara bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.

AMAÇ MORAL BOZMAK

Ekonomideki gelişmeleri tarihsel süreç içinde anlatan Erdoğan “Cumhuriyetimizin kuruluşunda sanayiden tarıma kadar her alanda ümit verici adımlar atılmış ama tek parti yönetimi zamanla bunların hepsini de akamete uğratmıştır “ dedi. Şehit Başbakan Adnan Menderes’in gayretleriyle başlayan bu dönemde özellikle 1970’li yılların kaos ortamıyla birlikte etkisini kaybettiğini dile getiren Erdoğan “Merhum Özal’ın 1980’lerde isabetli bir şekilde uygulamaya koyduğu Türkiye’yi dünyaya açma politikası da 1990’ların koalisyon ve cunta karmaşasında aynı akıbete uğramıştır” dedi. Bu dönemde IMF’ye olan borcun sıfırlandığını anlatan Erdoğan “Biz ülkemize güvendik, güvendikçe milletimize ram oldukça başarıların yağmur olup Türkiye’nin üzerine yağdığını gördük” dedi.

Erdoğan “Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur, faiz enflasyon, merkezli dalgalanmayı birileri milletimizin moralini bozma, umudunu kırma vesilesine dönüştürmeye çalışıyor. Halbuki sadece ekim ayında açılan ve kapanan şirket sayısına baktığımızda önceki yıllardan çok daha olumlu bir orana ulaştığını görüyoruz” diye konuştu. Tören eçok sayıda bakan da katıldı. Tören sonunda TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan’ın ressam İsmail Acar tarafından resmedildiği bir tablo hediye etti.Erdoğan talboyu öperek teslim aldı.

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