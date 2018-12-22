İhracat için atacağınız her adımda yanınızdayım
Başkan Erdoğan Türkiye’nin yurt dışındaki sancaktarları olarak nitelediği ihracatçılara “Güçlü Türkiye’yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. İhracat yolunda atacağımız her adımda yanınızdayım” diye seslendi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödülleri’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Erdoğan, Türkiye’nin yurt dışındaki sancaktarları olarak nitelediği ihracatçılara “Büyük ve güçlü Türkiye’yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. İhracat yolunda atacağımız her adımda yanınızdayım” diye seslendi. Erdoğan, ilk 500’e giren firmaların 2017 cirolarının 93 milyar dolar, hizmet ihracatçılarının ise 23 milyar dolar düzeyinde olduğunu gördüklerini ifade ederek “Bir başka ifadeyle sadece bu ilk 500 kuruluşumuz, toplam hizmet ihracatımızın yarısından fazlasını gerçekleştirmiştir” dedi. Erdoğan daha sonra il 10’a giren firmalar ile onur ödülü alan İstanbul Havalimanı’nın yapımcısı şirketlerin isimlerinin tek tek sayarak, yurt dışındaki sancaktarlar olarak gördükleri ihracatçı firmalara bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.
AMAÇ MORAL BOZMAK
Ekonomideki gelişmeleri tarihsel süreç içinde anlatan Erdoğan “Cumhuriyetimizin kuruluşunda sanayiden tarıma kadar her alanda ümit verici adımlar atılmış ama tek parti yönetimi zamanla bunların hepsini de akamete uğratmıştır “ dedi. Şehit Başbakan Adnan Menderes’in gayretleriyle başlayan bu dönemde özellikle 1970’li yılların kaos ortamıyla birlikte etkisini kaybettiğini dile getiren Erdoğan “Merhum Özal’ın 1980’lerde isabetli bir şekilde uygulamaya koyduğu Türkiye’yi dünyaya açma politikası da 1990’ların koalisyon ve cunta karmaşasında aynı akıbete uğramıştır” dedi. Bu dönemde IMF’ye olan borcun sıfırlandığını anlatan Erdoğan “Biz ülkemize güvendik, güvendikçe milletimize ram oldukça başarıların yağmur olup Türkiye’nin üzerine yağdığını gördük” dedi.
Erdoğan “Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur, faiz enflasyon, merkezli dalgalanmayı birileri milletimizin moralini bozma, umudunu kırma vesilesine dönüştürmeye çalışıyor. Halbuki sadece ekim ayında açılan ve kapanan şirket sayısına baktığımızda önceki yıllardan çok daha olumlu bir orana ulaştığını görüyoruz” diye konuştu. Tören eçok sayıda bakan da katıldı. Tören sonunda TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan’ın ressam İsmail Acar tarafından resmedildiği bir tablo hediye etti.Erdoğan talboyu öperek teslim aldı.
Cari denge iyileşiyor
Erdoğan konuşmasında, cari işlemler dengesinde ciddi bir iyileşmenin dikkat çektiğini söyledi. 2002’deki 36 milyar dolarlık ihracata bakıldığında bu seviyenin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, önlerinde 500 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun aktörlerini karşısında gördüğünü ifade ederek, “Sizleri alkışlıyorum. Buradan 174 ayrı ülkeye ihracat gerçekleştiren 36 bin 630 firmamızın her birini gerek şahsım gerek milletim adına tekrar tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu. Turizmde 15 Temmuz darbe girişimiyle ortaya çıkan sıkıntının aşıldığını ve turist sayısı bakımından tarihi bir rekora imza atılan bir sezonun geride bırakıldığını ifade eden Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin kur dalgalanması döneminde doğal olarak gerilediğini, Merkez Bankası’ndaki rezervin yaklaşık 136 milyar dolara kadar çıktığını, şimdi ise yeniden 92 milyar dolara ulaşıldığını, her geçen gün daha da yükseldiğini vurguladı. Erdoğan, “Ancak çıktığımız zirveyi yakalamak ve onu aşmak zorundayız. Bunu da başaracağız. Ben buna inanıyorum” dedi.
THY’nin ödülünü, Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı aldı.
ŞAMPİYON THY
Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3 firmaya ödülleri takdim edilirken 2017 rakamlarına göre yapılan sıralamada THY, Türkiye genelinde birinci olurken, onu SunExpress ve Pegasus takip etti. İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşa etmek üzere oluşturulan konsorsiyumda yer alan firmalardan dördüne de özel ödül verildi.
Hizmet ihracatında ilk 10
Türk Hava Yolları
SunExpress
Pegasus
Ekol Lojistik
Gap İnşaat Yatırım
Tav Havalimanları Holding
Rönesans Holding
Netlog Lojistik
Odeon Turizm
Atlasglobal
17 sektörde ilk 3’e girenler
Bankacılık: Halkbank, isminin açıklanmasını istemedi, Upt Ödeme Hizmetleri
Mühendislik: Ford, Mercedes-Benz, Stm Savunma
Teknik müşavirlik: NKY Mimarlık, Yüksel Proje, Temelsu Mühendislik.
Bakım Onarım: THY Teknik, Sefine Denizcilik, Mro Teknik Servis.
Yazılım ve bilişim: Ekin Teknoloji, Netaş, Logo Yazılım
Telekomünikasyon: Türksat, Arvato, Millenicom.
Müteahhitlik: GAP İnşaat, Rönesans Holding, Yapı Merkezi.
Eğitim (Devlet): İTÜ, Erciyes Üniv., 19 Mayıs Üniv.
Eğitim (Vakıf): Bahçeşehir Üniv., İstanbul Aydın Üniv., Altınbaş Üniv.
Konaklama: Voyag Turizm, Titanic Hotels, Hilton
Gastronomi: Nusret, Simit Sarayı, BTA A.Ş.
Seyahat acentaları: Odeon Turizm, İati Turizm, Mp Turkey Turizm
Sağlık: Acıbadem, Mlp Sağlık, Koç Healthcare.
Yolcu taşımacılığı: THY, SunExpress, Pegasus.
Liman ve yer hizmetleri: TAV, Çelebi Havacılık, DHMİ.
Yük taşımacılığı: Ekol, Netlog, Arkas.
Görsel-işitsel: Ay Sanat Yapım A.Ş., Kanal D, TİMS Yapım.
Özel Ödülü: Mapa İnşaat, Kalyon İnşaat, Limak Holding, Cengiz İnşaat.
Hizmet ticareti 22 milyar $ fazla verdi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan törende yaptığı konuşmada, “2018 yılının ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 22 oranında artışla 22 milyar dolar seviyesinde hizmet ticareti fazlası elde etmiş bulunmaktayız.” dedi. Pekcan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin küresel arenada mal ticaretinde olduğu kadar hizmet ticaretinde de adını duyurduğunu ifade etti.
Bireysel kredilerde iyi durumdayız
Bankacılıkta belki de dünyanın en sağlıklı yapısıyla çalışan sistemlerden birine sahip olunduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Milli gelirimizin yüzde 9’u olan kamu borç stokumuzun sürdürülebilirliği konusunda mali piyasalardan en küçük bir tereddüt bulunmuyor. Aynı şekilde zaman zaman yanlış iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda da ülke olarak biz gayet iyi durumdayız. Dünya ortalaması yüzde 59, gelişmiş ülkelerde yüzde 73, bizde yüzde 16. Türkiye böyle bir konumda. Özetle söylemek istediğim Türkiye demokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkla yürümeye devam etmektedir. Büyük ve güçlü Türkiye’yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak üretim, teknoloji, istihdam, ihracat, katma değer yolunda atacağımız her adımda yanınızda olduğumu özellikle bilmenizi isterim.”
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