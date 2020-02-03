AA 03.02.2020 10:58 - Güncelleme: 03.02.2020 11:24

Ocak ayı ihracat rakamları, Hatay'da düzenlenen toplantıda açıklandı.

TİM Başkanı Gülle, toplantıdaki konuşmasına, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan askerlere rahmet dileyerek başladı.

Yaralı askerlere de acil şifa dileyen Gülle, "Türkiye'nin birlik beraberliği, sınır güvenliği için gözünü kırpmadan canını siper eden Mehmetçiğin hakkını ödeyemeyiz." ifadesini kullandı.

Ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Gülle, 2020'nin, tıpkı ilk aydaki gibi aylık ihracat rakamlarında artış yaşanarak ilerleneceği bir yıl olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ocak ayında ihracatımız, yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık. Türkiye ekonomisinin 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren pozitif büyüme trendine girmesi ve ekonominin çarklarının hızlanması ithalat rakamlarına da yansımış gözüküyor. İthalat hacmi, Türkiye ekonomisindeki hareketlenmeye bağlı olarak, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 19 artarak 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti."

Gülle, bunlarla birlikte, ihracattaki rekor artışın etkisiyle ihracatın ithalatı karşılama oranının da ocak ayında yüzde 76,8 gibi yüksek bir oranda gerçekleştiğini bildirdi.

BAKAN PEKCAN: CUMHURİYET TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK RAKAM



Ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin Twitter hesabı üzerinde açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şu ifadeleri kullandı:

Küresel ekonomi ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen, 2019 yılında ihracatımızda yakalanan başarı, 2020 Ocak ayında da ivmelenerek devam ediyor.



Bu yılın Ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %6,10 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek Ocak ayı ihracat rakamıdır.

Bu güçlü artış oranı, 2020 yılı ihracatımız için önemli bir pozitif göstergedir.

Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen yılın ilk ayındaki dış ticarete ilişkin bu veriler, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğine işaret etmektedir. Ayrıca, makro göstergelerdeki olumlu gelişmeleri desteklemektedir.

DTÖ’nün 2019 yılı Ocak-Kasım dönemi rakamları bakımından; oran bazında dünyada ihracatını en fazla artıran 7.ülke olduk. DTÖ yıllık verileri açıkladığında da eminim ülkemizin geçen yılın tamamındaki kaydedeğer başarısı bir kez daha görülecektir.

Dış ticarette 2019‘daki başarılı performansımızı 2020’de de aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu önemli başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum