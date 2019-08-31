İhracat şampiyonlarının 155’i Egeli
Türkiye'nin İhracat Şampiyonları Listesi’ndeki ilk 100 ismin 17’si Egeli şirketlerden oluştu. İzmir, ilk bin ihracatçı listesinde 78 firma ile İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldı. İzmir’i 67 firma ile Kocaeli takip etti. Denizli 28, Manisa 23, Aydın 9, Balıkesir ve Kütahya 6’şar, Muğla 3, Afyonkarahisar ve Uşak birer firma ile listede temsil edildi. Egeli ihracat şampiyonları Türkiye’ye 2018 yılında 16 milyar 852 milyon dolarlık döviz kazandırdı. Ege Bölgesi’nden 16 firma bu yıl listeye ilk kez giriş yaptı.
ZİRVEDE YER ALDILAR
İhracatın Şampiyonlar Ligi olarak tanımlanan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 17 yıldır açıklanan en fazla ihracat yapan bin firma listesinde, 2018 yılı performanslarına göre Ege Bölgesi’nden 155 firma yer buldu. İlk bin ihracatçı listesinde 2017 yılında ise Egeli 159 firma yer almıştı. Ülke genelinde 7’nci olan Vestel, 2 milyar 255 milyon dolarlık ihracat rakamı ile bölge şampiyonluğunu elde etti. İhracatını 2018 yılında yüzde 23’lük artışla 650 milyon dolardan, 801 milyon dolara çıkaran Pergamon Status 18’inci sırada yer aldı. Pergamon Status Ege Bölgesi’nde ikinci, İzmirli şirketler arasında ise birinci sıranın sahibi oldu. 663 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde adını 23’üncü sıraya yazdıran Petkim Petrokimya, İzmir şirketleri arasında ikinci, Ege Bölgesi’nde ise üçüncü olmayı başardı. Başak Metal 2018 yılında ihracatını yüzde 25 artırarak 321 milyon dolardan 402 milyon dolara tırmandı ve Denizlili firmalar arasında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Afyonkarahisar’dan ilk bir ihracatçı listesine Afyon Yumurta girdi. Aydın’dan da 9 firma İhracat Şampiyonları Listesi’ne girmeye hak kazandı. Uğur Soğutma Makinaları 117 milyon dolarlık rakamla Aydın’ın ihracat lideri oldu. Balıkesir’den ihracat şampiyonluğu koltuğuna 106 milyon dolarla Banvit Bandırma Yem Sanayi oturdu. Muğla’da da zirvenin sahibi 175 milyon dolarla KLC Gıda oldu.
GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan İhracat Şampiyonları Listesi’nde, Egeli şirketlerin her yıl olduğu gibi, 2018&de de güçlü bir şekilde yerlerini aldıklarını, bundan da gurur duyduklarını söyledi. İlk bin isim arasında yer alan Egeli şirketlerin 16 milyar 852 milyon dolar ihracata imza attığını hatırlatan Eskinazi, “2019’da bin isimlik Şampiyon İhracatçılar Listesi’nde daha fazla Egeli şirketin yer alması için inovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı projelerimizi arttırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.
Z kuşağının tercihi Kampüs İzmir oldu
İZMİR Ekonomi (İEÜ) bünyesine kattığı öğrenci sayısını bir önceki yıla göre yüzde 16 artırarak Ege Bölgesi’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitesi oldu. Geçtiğimiz yıl, lisans ve ön lisans olmak üzere toplam bin 736 öğrenciye sahip olan İEÜ’yü bu yıl Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre 2 bin 6 öğrenci tercih etti. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Öğrencilerimizin müthiş potansiyellerini ortaya çıkararak, hedeflerine ulaşabilmeleri için her türlü imkanı sağlayacağız” dedi. Aşkar, “Türkiye’nin geleceğini oluşturan ve zorlu sınav sürecinden başarıyla çıkarak hayal ettikleri bölümlerde okuma fırsatı yakalayan gençlerin tercihi, Kampüs İzmir oldu” diye konuştu.
HER DAİM GURUR DUYACAKLAR
Prof. Dr. Murat Aşkar, aralarına yeni katılan öğrencilerle birlikte olmanın heyecan ve mutluluğu içinde olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Gençlerimiz, zorlu bir sınav dönemini başarıyla geride bırakarak, çocukluktan bu yana hayalini kurduğu hedeflere ilerlemek için üniversitemizi tercih etti. Kendilerine, mensubu olmaktan her daim gurur duyacakları İzmir Ekonomi Üniversitesi ailesine ‘hoş geldiniz’ diyorum. Dünya genelindeki rekabetin en üst noktaya ulaştığını düşündüğümüzde; yeniliklere açık, bilgiyi üreten, sorgulayan ve fikir geliştiren bireyler yetiştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Gerek akademik kadromuz, gerekse de teknolojik altyapımız, öğrencilerimizin müthiş potansiyelini ortaya çıkarmak için oluşturuldu. Üniversitemizin tüm imkanlarıyla, öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız”.
İFTİHAR KAYNAĞIMIZ OLACAKLAR
Türkiye için geleceğin liderleri, ihtiyaç duyulan bilim adamlarını yetiştireceklerini dile getiren Prof. Dr. Aşkar, “Öğrencilerimiz, üstün yetenekleriyle birlikte, alacakları nitelikli eğitim sayesinde istedikleri alanlarda uzmanlaşacak. Eminim üniversitemize ilk adımlarını atan öğrencilerimiz başarılarımıza yenilerini ekleyerek, bizlerin iftihar kaynağı olacak” ifadelerini kullandı.
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