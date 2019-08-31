İhracat şampiyonlarının 155’i Egeli 

Türkiye'nin İhracat Şampiyonları Listesi’ndeki ilk 100 ismin 17’si Egeli şirketlerden oluştu. İzmir, ilk bin ihracatçı listesinde 78 firma ile İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldı. İzmir’i 67 firma ile Kocaeli takip etti. Denizli 28, Manisa 23, Aydın 9, Balıkesir ve Kütahya 6’şar, Muğla 3, Afyonkarahisar ve Uşak birer firma ile listede temsil edildi. Egeli ihracat şampiyonları Türkiye’ye 2018 yılında 16 milyar 852 milyon dolarlık döviz kazandırdı. Ege Bölgesi’nden 16 firma bu yıl listeye ilk kez giriş yaptı.

ZİRVEDE YER ALDILAR

İhracatın Şampiyonlar Ligi olarak tanımlanan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 17 yıldır açıklanan en fazla ihracat yapan bin firma listesinde, 2018 yılı performanslarına göre Ege Bölgesi’nden 155 firma yer buldu. İlk bin ihracatçı listesinde 2017 yılında ise Egeli 159 firma yer almıştı. Ülke genelinde 7’nci olan Vestel, 2 milyar 255 milyon dolarlık ihracat rakamı ile bölge şampiyonluğunu elde etti. İhracatını 2018 yılında yüzde 23’lük artışla 650 milyon dolardan, 801 milyon dolara çıkaran Pergamon Status 18’inci sırada yer aldı. Pergamon Status Ege Bölgesi’nde ikinci, İzmirli şirketler arasında ise birinci sıranın sahibi oldu. 663 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde adını 23’üncü sıraya yazdıran Petkim Petrokimya, İzmir şirketleri arasında ikinci, Ege Bölgesi’nde ise üçüncü olmayı başardı. Başak Metal 2018 yılında ihracatını yüzde 25 artırarak 321 milyon dolardan 402 milyon dolara tırmandı ve Denizlili firmalar arasında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Afyonkarahisar’dan ilk bir ihracatçı listesine Afyon Yumurta girdi. Aydın’dan da 9 firma İhracat Şampiyonları Listesi’ne girmeye hak kazandı. Uğur Soğutma Makinaları 117 milyon dolarlık rakamla Aydın’ın ihracat lideri oldu. Balıkesir’den ihracat şampiyonluğu koltuğuna 106 milyon dolarla Banvit Bandırma Yem Sanayi oturdu. Muğla’da da zirvenin sahibi 175 milyon dolarla KLC Gıda oldu.