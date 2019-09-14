İhracat yapacak KOBİ’ye hibe desteği geliyor

İhracata yeni başlayacak olan KOBİ’lere 6 farklı kalemde hibe desteği geliyor. ‘İhracata İlk Adım Seferberliği’ adıyla pazartesiden itibaren başlayacak olan program kapsamında 300 bin liraya kadar destek verilecek. Kredinin yüzde 70’i hibe şeklinde KOBİ’lere verilecek. Programa ilişkin protokol Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında imzalandı. TİM Başkanı İsmail Gülle ile KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt’un imzaladığı anlaşmaya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank şahitlik etti. Anlaşma ile KOSGEB ilk kez yurt dışına çıkacak KOBİ’lere veya yurt dışı pazar payını arttırmak isteyen işletmelere destek verecek.

6 AYRI DESTEK

Program kapsamında KOBİ’lere, personel gideri desteği, yazılım ve donanım giderleri desteği, tanıtım giderleri desteği, yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği, test, analiz ve belgelendirme giderlerine yönelik destek ve hizmet alımı giderleri desteği olmak üzere 6 başlıkta destek sağlanacak. KOBİ’ler 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden veya KOSGEB’in internet sitesinden Yurtdışı Pazar Destek Programı’na başvuru yapabilecekler.

HEDEF 3.5 MİLYON

TİM Başkanı İsmail Gülle, törende yaptığı konuşmada, ihracatın Türkiye ekonomisi için önemine işaret ederek, ihracata yönelen KOBİ’lere sağlanan desteklerin stratejik mahiyette olduğuna dikkati çekti. Bu yılın ilk 8 ayında 12 bin firmanın ihracat ailesine katıldığını aktaran Gülle, “Bu firmalarımızın tam 2,2 milyar dolar ihracata imza atmaları, bizler için son derece büyük bir mutluluk, bir gurur kaynağı. Köklü firmalarımız ile birlikte ihracata başlayan KOBİ’lerimiz, geçtiğimiz yıl 168 milyar dolar olan ihracatımızı Ağustos ayında 12 aylık periyotta 180 milyar dolara taşımayı başardı.” bilgilerini verdi. Türkiye’de başlatılan ihracat seferberliğini ülke sathına yaymak istediklerini anlatan Gülle, “Bir gün 3,5 milyon KOBİ’nin ihracat ailesine katılmasını görmek TİM olarak en büyük en büyük hedefimizdir. Bu hedef çerçevesinde bugüne kadar birçok yeniliği hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ UYGULAMALAR

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ise imza töreninde “İhracat yapmak, ihracatı artırmak, yurt dışı pazarlarda daha rekabetçi olmak için öncelikle yurt içinde katma değeri, teknoloji düzeyi ve ihracat değeri yüksek ürün ve hizmetleri üretiyoruz ve bu üretim için gerekli ekosistemi hazırlıyor olmamız gerekiyor. Tam da bu noktada özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız ve bakanlığımıza bağlı bir kuruluş olarak KOSGEB olarak son dönemde önemli uygulamaları yürürlüğe koyduk” diye konuştu.