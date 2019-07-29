İhracata 10 milyar dolar katkı sağlayacak işbirliği

Türkiye’nin 2023’teki 500 milyar dolar ihracat hedefi için STK’lar bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ve Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği (ARMATÜR), iyi niyet protokolü imzaladı. Yapılan protokol kapsamında, iki derneğin etkinlikleri birbirlerine açık olacak. Hedefte ise yerli üretimi artırmak, bu ürünleri tüm dünyaya ihraç etmek var.

HEDEFLER BÜYÜK

Bu yılın ocak ayında kurulan ARMATÜR ve mayıs ayında faaliyete geçen HISİAD, çok yeni iki dernek olmalarına karşın, attıkları hızlı adımlarla ortak paydada birleşen sektörlerini geliştirmek adına yoğun çaba sarf ediyorlar. Atılan adımlar çerçevesinde imzalanan iyi niyet protokolünü değerlendiren HISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, iki derneğin ortak işler yaptığını ve ortak paydaşlarının olduğunu belirtti. Sektör olarak birbirlerini tamamladıklarını ifade eden Tecdelioğlu, şöyle devam etti: “Armatür, musluk ve tesisat malzemesi hırdavatın kümülatifin içinde olduğu ve hırdavatla beraber birleştiği ve kullanıldığı için ayrılmaz iki parça. Bizim dernek olarak hedeflerimiz ve hayallerimiz; Türkiye’de ürettiğimiz ürünleri tüm dünyaya satabilmek, rekabetçi şekilde Türkiye’de üretim yapabilmek, ürettiğimiz ürünlerle de dünyada söz sahibi olabilecek sektör lideri firmalar ve temsiliyet gücümüzle yine tüm dünyaya satabilmek. Hırdavat ve armatürcüler derneklerinin iyi niyet protokolünü bugün karşılıklı olarak imzaladık.”

BAŞARIYI YAKALARIZ

Türkiye İnşaat Malzemecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Çetin Tecdelioğlu, sektörün yapısı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Tesisat, vana ve benzeri, tamamen inşaat malzemelerinden oluşuyor. İnşaatta, makinede, tesisatta, ısıtma-soğutma- havalandırmada olsun dünyada bunların olması gereken markalarını veren karar vericiler var. Bizim içimizde sektörde temsiliyet gücü olan ithalatçı firmalarımız da var. Biz onları da aldık. Bu yolla ihracatımızı artıracağız. Madem o bizim ülkemizde mal satıyor, biz neden ona Türk malı satmayalım? İki sektör birleşince aşağı yukarı 10 milyar dolar ihracat olur. Bu yönde çalışmalarımızı artıracağız.”