İhracatçılar ‘ana plan’dan memnun

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan ‘İhracat Ana Planı’ ihracatçıları memnun etti. İhracatçılar, plandan memnun olduklarını, önümüzdeki süreçte Plan’ın ihracata pozitif etkilerinin daha net görüleceğini bildirdiler.

DOĞRU YOL HARİTASI

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir ihracata ilişkin bir master plan açıklandığını anımsatarak, bu çalışmanın son derece önemli ve anlamlı olduğunu dile getirdi. Bakanlıkla istişare halinde olduklarını belirten, planın içinde olan başlıkların, ihracata önemli etkileri olacağına dikkati çeken Gülle, “Rakamlara yansımasında çok kısa zaman içinde bir etki bekleyemeyiz ama biz zaten şu ana kadar 1 ay hariç rekor açıklayarak geldik, bu ay da aynısını devam ettireceğiz. İhracat ailesine geniş bir katılım var, zaten ihracat ailesinin yeni pazarlara girme konusunda istekli ve ciddi çalışması var. Planda en önemli başlıklardan biri finansman. Eximbank ve diğer finansman kuruluşlarının destekleri ile, koyulan hedeflere gitmek için plan, önemli bir yol haritası olacak. Planın etkisini belki bu sene sonunda değil ama, önümüzdeki süreç içinde mutlaka göreceğiz. Bu açıklanan bir yol haritası, bunun altını dolduracak olan bizler, yani ticaretin saha neferleridir” dedi.

DEĞİŞİMİN DESTEKÇİSİYİZ

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, planda 17 hedef ülkenin yanı sıra aralarında kimya sektörünün de bulunduğu 5 sektörün belirlendiğini anımsattı. Pelister “Yeni ana plan verimlilik ve inovatif yüksek teknoloji hedefleri üzerine bina edilmeye çalışılıyor. Bizler de sektör temsilcileri olarak dijital değişimin destekçisiyiz. Ülkemizin 2019 yılı için belirlenen 200 milyar dolarlık ihracat hedefleri doğrultusunda, kimya sektörümüzün de ihracatını yüzde 15 artırarak 20 milyar dolar seviyelerine yükseltmek için İKMİB olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İhracat ana planımızın tüm iş dünyamız için hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM VE KALKINMA İÇİN ÖNEMLİYDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise “Plan, üretim ve büyümenin ana taşıyıcısı olacaktır” dedi. Avdagiç, İhracat Ana Planı’nın küresel ticarette dalgalanmaların yaşandığı böylesi bir süreçte ihracatçımızı 2023 hedefine taşıyacak güçlü bir motivasyon olduğunu belirtti. Avdagiç, “Türkiye nasıl ithal ikameci anlayışı, ihracat odaklı model ile yeni bir evreye taşıdıysa, bugün de İhracat Ana Planı ile yeni bir üretim ve kalkınma aşamasına taşıyor” ifadelerini kullandı.

İHRACATÇI SAYIMIZ ARTACAK

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise”İhracat Ana Planı, Türkiye ekonomisini diğer ekonomi paketleriyle bütünlük içinde dünya liderleri arasına adım adım taşıyacaktır” ifadesini kullandı. Baran, ihracat planıyla ilerleyen yıllarda ihracatçı sayısının artacağının ve yeni ihracatçıların ortaya çıkacağının altını çizdi.

Yurt dışına açılmak isteyene DEiK’ten indirim desteği

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın önceki gün duyurduğu İhracat Ana Planı’na destek amacıyla yeni bir paketi hayata geçirdi. DEİK Başkanı Nail Olpak “İhracat Ana Planına Destek Paketi kapsamında DEİK aidatında ilk yıl için yüzde 60’lık bir indirim yaptık. Toplam aidatın yüzde 40’ını ödeyerek bize üye olabilecekler. Oradaki aidat miktarında ise yüzde 20’lik bir indirim sağladık.” dedi.

PROJELER BAŞLATILDI

Olpak destek paketi iledaha fazla üyenin DEİK’e katılımını sağlayacaklarını belirtti. Olpak, İhracat Ana Planına Destek Paketi ile daha fazla firmayı yurt dışı pazarlarla buluşturacaklarına, daha fazla firmaya yurtdışında rehberlik edeceklerine işaret ederek, “Daha fazla firmamızla bu çerçeve içerisinde ağımızı genişleteceğiz. Günümüz dünyasında önemli bir konu olan Big Data ön plana çıkmış durumda. Bunu sağlayan altyapılardan ve platformlardan bir tanesi de sizin ağınızın genişliği. Firmalarımızı nasıl daha fazla ağa katabiliriz diye baktık. Geçen yıldan beri devam eden ekonomide belirli dalgalanmaların belli bir kontrol altına alındığı bir süreç içerisinde elimizi taşın altına daha fazla nasıl koyarız diye düşündük. Sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, müteahhitlerimizi, hizmet sektöründeki firmalarımızı DEİK’le nasıl buluşturabiliriz diye düşündük. Bu kapsamda İhracat Ana Planına Destek Paketi’ni hayata geçirmeye karar verdik” dedi.

Olpak, 146 tane tüm dünyaya yayılmış ağ içerisinde iş konseylerinin olduğunu değinerek, bir yıl içerisinde hem yurt içinde hem de yurt dışında bin 500’e yakın faaliyet düzenlediklerini, bu faaliyetlerin bir bedelinin olduğunu ve bunları bir giderler gerçekleştirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti: “Biz bugüne kadar bu faaliyetlere katılımda DEİK üyesi olsun yada olmasın katılım ücretlerinde, yurt dışı seyahatlerinde herhangi bir farklılık yapmıyorduk. Pozitif bir ayrımcılık yapmaya karar verdik. Yönetim kurulumuzun kararıyla üyelerimize tüm faaliyetlerimizde de yüzde 20’lik bir indirim yapma kararı aldık. Her iki kararımızı da İhracat Ana Planı Lansmanı’ının hemen sonrasında açıklayarak onu destekleyen bir unsur olarak ifade etmenin doğru olduğunu düşündük.”

SAYIMIZ YÜKSELECEK

Orta vadede üye sayılarını 3 katına, sonrasında da 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Olpak, “Toplamda ülkemizin dış ticaretinin artırılmasına katkı sağlamak için böyle bir hedefteyiz. 34 yıllık alt yapımızın getirdiği bir tecrübe ve katkı var. Bunu gerçekleştirdiğimizde biz dış ticaretimize orta ve uzun vade yüzde 20 ila 30’luk bir artışa katkı sağlayacağımızı düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.