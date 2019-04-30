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İhracat-ithalatta kağıtsız dönem

İhracatta dijital dönemin kapılarını aralayan ‘Kağıtsız Gümrük Projesi’ bugün itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanmaya başlanıyor.

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Proje ile gümrük beyannamesine eklenen tüm belgeler ve beyanname işlemlerine ilişkin tüm talepler elektronik ortama alındı. Bu kapsamda, gümrük beyannamesine eklenen belgeler gümrük idaresince kağıt ortamında saklanmayacak. Kağıt ortamında eklenen belgeler, dijital ortamda Tek Pencere Sistemi üzerinden beyannameyle ilişkilendirilecek. Beyannameye ilişkin dilekçeler de aynı portal üzerinden dijital ortamda hazırlanarak Bilge Sistemi’ne gönderilecek. Beyannameyi incelemekle görevli memurlarca Bilge Sistemi’nden dijital ortamda yüklenen belgelere onay verilebilecek. Dilekçeler memur ekranından elektronik olarak da cevaplandırılabilecek. 

TASARRUF EDİLECEK 

Kağıtsız ihracat uygulamasıyla ihracatçı, ihracat beyannamesini ve eklerini ofisinden verebilecek. İlave belge talebi sistem mesajıyla iletilecek. İhracatçı, ilave talepleri elektronik ortamda gönderebilecek. Böylece, kağıtla belge ibrazı sona erecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, belge ve sertifika beyanı esnasında yaşanan zaman ve maliyet kaybı son bulacak. İhracat işlemlerinin tüm süreçleri elektronik ortamda sistem üzerinden takip edilebilecek. 

154 BELGE İŞLENECEK

Bu kapsamda, 154 belge dijital ortamda işlem görecek. Gümrüklerin modernleşmesi ve gümrük süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik önemli çalışmaları hayata geçiren Ticaret Bakanlığınca, 30 Nisan’da tüm gümrüklerde uygulamaya alınacak sistemin denemeleri Esenboğa, Ankara Tır, Ambarlı ve Atatürk Havalimanı gümrük müdürlüklerinde yapılmıştı. 

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