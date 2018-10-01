İhracatta çifte rekor

Dünyadaki korumacılık rüzgarlarına ve ticaret savaşlarına rağmen Türk ihracatçısı eylülde çifte rekor kırdı. İhracat eylülde yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolara ulaştı. Son 13 ayın en hızlı artışını ifade eden bu rakam tarihin en yüksek eylül ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri ile Ticaret Bakanılğı’nın verileri dün aynı anda açıklandı. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin Antalya’da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladığı verilere göre eylülde ikinci rekor ise yıllık bazda gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 7.6 artarak 165.1 milyar dolara ulaşarak yeni bir tarihi zirveyi yakaladı. Eylülde ayrıca ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88.4’e ulaşarak son 9 yılın en yüksek düzeyi yakalandı.

13 AYIN EN HIZLISI

İhracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “Böylece tarihin en yüksek eylül ayı ihracatına imza attık. Son 13 ayın en hızlı ihracat artışını da gerçekleştirdik. 2018 yılı beklediğimiz gibi rekorlar yılı olarak kayıtlara geçiyor. Haziran ve ağustos ayları haricinde her ayı rekorla kapattık. Eylül ayında da bu başarıyı devam ettirerek yüzümüzü güldüren ihracatçılarımızı kutluyorum. Ayrıca eylül ayı rakamlarına baktığımızda yeni pazarlara girişte başarılarımızın gün yüzüne çıkmaya başladığını da ülkeler bazındaki artışla görüyoruz” dedi.

TL İLE İHRACAT ARTTI

Ülkeler bazında ihracatı da değerlendiren Gülle “İhracatımızda ilk sırada 1.4 milyar dolar ile Almanya bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman iş çevreleri ile temaslarının önümüzdeki dönem ticari ilişkilerimize de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi en büyük pazarımız olan Almanya ile ilişkilerimiz inşallah daha da kuvvetlenecek” dedi. Kurdaki dalgalanmanın piyasalar üzerinde etki yarattığına değinen TİM Başkanı İsmail Gülle “Bu dönemde, Türk Lirası’nın uluslararası ticarette kullanımını arttırabilmemiz büyük önem taşıyor. 173 ülkede, toplam 5.1 milyar TL tutarında ihracat Türk Lirası ile yapıldı. Eylül ayı itibariyle, TL ile ihracatımız toplam ihracatın yüzde 5.6 sini oluşturdu” dedi. Yeni Ekonomi Programı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Gülle, Türkiye’nin Yeni Ekonomi Programı ile ihracata odaklı bir büyüme stratejisi izleyeceğini belirtti. Gülle “Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasına girme hedefini başarmamızın birinci yolu, daha fazla ihracat yapmamızdır. İhracatın milli bir mesele olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun için bir seferberlik başlatarak ilkokuldan itibaren çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız. Toplumun her kesimine özellikle iş dünyasına ihracatın önemini anlatarak bu bilincin yerleşmesi için var gücümüzle çalışmalıyız” diye konuştu. 2018 ve 2019 büyüme rakamlarında net ihracatın katkısını daha net göreceğimizi ifade eden Gülle küresel hacmi önemli miktarlara ulaşan transit ticaret konusunu da gündeme aldıklarını söyledi.

ANTALYA İÇİN ‘3T’

Toplantıda konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Antalya bir turizm şehri olduğu kadar önemli bir tarımsal üretim ve ticaret merkezi. Biz buna 3 t diyoruz. Bu 3 t’nin yanına bir dördüncü t’yi, teknolojiyi de koyma gayretindeyiz. Antalya’yı yazılımın, siber güvenliğin ve yapay zekanın merkezine dönüştürme konusunda gayretimiz var” dedi.