İhracatta çifte rekor
İhracat eylülde yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam tarihin en yüksek eylül ayı ihracatı olarak kayıtlara geçerken ikinci rekor ise yıllık bazda gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat yüzde 7.6 artarak 165.1 milyar dolarla yeni bir tarihi zirveyi yakaladı.
Dünyadaki korumacılık rüzgarlarına ve ticaret savaşlarına rağmen Türk ihracatçısı eylülde çifte rekor kırdı. İhracat eylülde yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolara ulaştı. Son 13 ayın en hızlı artışını ifade eden bu rakam tarihin en yüksek eylül ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri ile Ticaret Bakanılğı’nın verileri dün aynı anda açıklandı. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin Antalya’da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladığı verilere göre eylülde ikinci rekor ise yıllık bazda gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 7.6 artarak 165.1 milyar dolara ulaşarak yeni bir tarihi zirveyi yakaladı. Eylülde ayrıca ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88.4’e ulaşarak son 9 yılın en yüksek düzeyi yakalandı.
13 AYIN EN HIZLISI
İhracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “Böylece tarihin en yüksek eylül ayı ihracatına imza attık. Son 13 ayın en hızlı ihracat artışını da gerçekleştirdik. 2018 yılı beklediğimiz gibi rekorlar yılı olarak kayıtlara geçiyor. Haziran ve ağustos ayları haricinde her ayı rekorla kapattık. Eylül ayında da bu başarıyı devam ettirerek yüzümüzü güldüren ihracatçılarımızı kutluyorum. Ayrıca eylül ayı rakamlarına baktığımızda yeni pazarlara girişte başarılarımızın gün yüzüne çıkmaya başladığını da ülkeler bazındaki artışla görüyoruz” dedi.
TL İLE İHRACAT ARTTI
Ülkeler bazında ihracatı da değerlendiren Gülle “İhracatımızda ilk sırada 1.4 milyar dolar ile Almanya bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman iş çevreleri ile temaslarının önümüzdeki dönem ticari ilişkilerimize de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi en büyük pazarımız olan Almanya ile ilişkilerimiz inşallah daha da kuvvetlenecek” dedi. Kurdaki dalgalanmanın piyasalar üzerinde etki yarattığına değinen TİM Başkanı İsmail Gülle “Bu dönemde, Türk Lirası’nın uluslararası ticarette kullanımını arttırabilmemiz büyük önem taşıyor. 173 ülkede, toplam 5.1 milyar TL tutarında ihracat Türk Lirası ile yapıldı. Eylül ayı itibariyle, TL ile ihracatımız toplam ihracatın yüzde 5.6 sini oluşturdu” dedi. Yeni Ekonomi Programı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Gülle, Türkiye’nin Yeni Ekonomi Programı ile ihracata odaklı bir büyüme stratejisi izleyeceğini belirtti. Gülle “Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasına girme hedefini başarmamızın birinci yolu, daha fazla ihracat yapmamızdır. İhracatın milli bir mesele olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun için bir seferberlik başlatarak ilkokuldan itibaren çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız. Toplumun her kesimine özellikle iş dünyasına ihracatın önemini anlatarak bu bilincin yerleşmesi için var gücümüzle çalışmalıyız” diye konuştu. 2018 ve 2019 büyüme rakamlarında net ihracatın katkısını daha net göreceğimizi ifade eden Gülle küresel hacmi önemli miktarlara ulaşan transit ticaret konusunu da gündeme aldıklarını söyledi.
ANTALYA İÇİN ‘3T’
Toplantıda konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Antalya bir turizm şehri olduğu kadar önemli bir tarımsal üretim ve ticaret merkezi. Biz buna 3 t diyoruz. Bu 3 t’nin yanına bir dördüncü t’yi, teknolojiyi de koyma gayretindeyiz. Antalya’yı yazılımın, siber güvenliğin ve yapay zekanın merkezine dönüştürme konusunda gayretimiz var” dedi.
Uzakdoğu’ya ihracat % 100 arttı
Ülke grubu bazında ihracata bakıldığında eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, AB’ye ihracat yüzde 24.7 artışla 7.3 milyar dolar oldu. AB’nin payı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Uzakdoğu’ya ihracatta yüzde 100 artış ise dikkat çekti. Eylül ayında en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün eylül ayı ihracatı, 2.6 milyar dolar olurken, otomotiv sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.3 arttı. Otomotiv sektörünü, 1.5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Verilere göre, eylül ayında 172 ülke ve bölgeye ihracat artarken, en fazla ihracat yapılan ilk ülke 1,4 milyar dolar ile Almanya oldu. Almanya’yı 1,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 825 milyon dolar ile İtalya ve 722 milyon dolar ile Irak izledi.
170 milyar $’ı yakalarız
Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, eylül ayında ihracat 14 milyar 476 milyon dolar olurken ithalat 16 milyar 368 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı, yüzde 76,85 düşüşle 1 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rakamları değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin ihracatının eylül ayında yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolara ulaştığını belirterek “Bu, aynı zamanda tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamıdır. Yıllıklandırılmış ihracatımız da 165.1 milyar dolara ulaşarak yine tarihi bir rekor kırmıştır” dedi. Pekcan “Eylül ayı ithalatımız yüzde 18.1 azalarak 16.4 milyar dolar seviyesine düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88.4 seviyesine ulaştı. Bu son 9 yılın en yüksek rakamıdır. Önümüzdeki aylarda ihracatımızın ithalatı karşılama oranında artışın devam etmesini bekliyoruz. Önümüzde 3 ay kaldı. İhracat hedefimizi 170 milyar dolar olarak revize etmiştik, inşallah gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin gelecek 10 yıldaki hedefinin orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine ulaşmak olduğunu, bu doğrultuda dünyanın durmadan teknolojik gelişmelerin artarak devam ettiğinin farkında olduklarını dile getirdi. Pekcan, bakanlık olarak iç ticarette, dış ticarette ve gümrüklerde dijitalleşmeye önem verdiklerinin altını da çizdi.
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