İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Türkiye’nin ekim ayı ihracatı tarihi rekora imza attı. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ekimde geçen yıla göre ihracat yüzde 13.1 arttı ve 15 milyar 732 milyon dolara yükseldi. Bu Cumhuriyet tarihi boyunca yakalanan en yüksek aylık ihracat rakamı. 12 aylık ihracat ise geçen yıla göre yüzde 20.9 artışla 166 milyar 809 milyon dolara çıktı.

12 aylık ihracat rakamı da yine Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attı. Dış ticaret verilerinde ise iç talepteki yavaşlama kendini gösterdi. İthalatın yüzde 23.5 azalışla 16 milyar 261 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 96.7’ye çıkarak son 20 yılın zirvesine çıktı. TİM ve Ticaret Bakanlığı ekim ayı ihracat verilerini dün Adana’da Cumhuriyet tarihinin ilk iplik fabrikası olan Adana Müzesi’nde açıkladı. İhracatta rekor lokomotif otomotivin iyi performansının yanı sıra çelik, demir, kimya sektörlerinin ihracatındaki sıçrayışla geldi. İlk on aylık ihracat ise yüzde 7.6 artışla 138.8 milyar dolara çıktı.

KİMYADA YÜKSELİŞ

Ekimde en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü yaptı. Otomotivde ihracat yüzde 11.1 artışla 2.9 milyar dolara çıktı. Özellikle geleneksel pazarlardaki artışın yanı sıra Fas ve Polonya’ya yapılan ihracattaki yükseliş dikkat çekti. Otomotiv sektörünü yüzde 8.8 artışla 1.6 milyar dolar ihracat yapan kimya sektörü takip etti. Kimya sektörü son iki ayda oldukça iddialı. Özellikle İspanya ve Mısır’a yapılan ihracattaki artışla kimya sektörü ilk sıraları bırakacağa benzemiyor. Geleneksel sektörlerden hazır giyim yüzde 2.4 artışla yine 1.6 milyar dolarlık ihracat yaptı. Hazır giyim İspanya’da yükselişte. Çelik sektörü hızlı yükselişini sürdürüyor. Sektörde Uzak Doğu pazarına açılımı ile dikkat çeken çelik sektörü Hong Kong, Singapur ve Filipinler başta olmak üzere, bu ülkelere ihracatını ekimde yüzde 262 arttırdı. Ve çelikte ihracat artışı yüzde 46.9 oldu. Demir sektörü ise ABD’ye yüzde 106.3’lük ihracat artışıyla dikkat çekti.

YIL SONU İHRACAT 170 MİLYAR DOLAR

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyada korumacılık politikalarının yükseldiği bu dönemde ihracatın artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Geçen yıl ekimde yüzde 65.4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının bu yıl ekimde yüzde 96.7’ye çıktığını vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu: “En yüksek ihracatı yaptığımız ülkeler Almanya, İngiltere ve İtalya. Bunlar kaliteli malı ve kaliteli fiyatı takdir eden ülkeler. En çok ithalatı da Rusya, Almanya ve Çin’e yaptık. Hedef pazarlara ihracatımız artmaya devam ediyor. Meksika’ya yüzde 14.8, Hindistan’a yüzde 16.7 arttı. Stratejik olarak belirlediğimiz Afrika’ya artış yüzde 25. Latin Amerika ülkelerine ise ihracatımız yüzde 41.6’lık artışla dikkat çekti. Doğru yoldayız. İhracatımız yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacak.”

İHRACATIN YARISI AVRUPA’YA

Avrupa Birliği ülkelerine ihracattaki yükseliş sevindirici. AB’ye ihracat yüzde 13,6 artarak, 7.7 milyar dolar oldu. AB’yi 2.3 milyar dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 1.3 milyar dolar ile Afrika ülkeleri izledi. En fazla ihracat yapılan ülke yüzde 1’lik artışla ve 1.5 milyar dolarla Almanya. Almanya’yı 1.1 milyar dolar ile İngiltere, 879 milyon dolar ile İtalya ve 853 milyon dolar ile Irak izledi. Irak’ın yeniden ihracatta yükselişe geçmesi dikkat çekti.

TL İLE İHRACAT ATAĞI

TİM Başkanı İsmail Gülle ticarette TL kullanımına özel bir önem atfettiklerini belirterek, “Bu dönemde, Türk Lirası’nın uluslararası ticarette kullanımını artırabilmemiz çok önemli. 2009 yılından beri TL ile ticarette güzel bir ivme yakaladık. Bu artışı sürdürülebilir kılmalıyız. Ekim ayında 180 ülkeye 5.3 milyar TL tutarında ihracat Türk Lirası ile yapıldı” dedi. Gülle, ayrıca ekim ayında 37 bin 409 firmanın ihracat yaptığını ve bin 611 firmanın ilk kez ihracat yaparak ihracat camiasına katıldığını kaydetti. Gülle Euro dolar paritesinin ekim ayı ihracatına negatif etkisinin ise 160 milyon dolar olduğunu söyledi.

MÜCEVHER İHRACATI

Mücevher sektörü yine ihracatta öne çıkan sektörler arasında yer aldı. Sektörün yüzde 5 vergi getirilmesinin ardından ara verdiği Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatı ekimde yeniden yükselişe geçti. BAE’ye ihracat artışı yüzde 8.12. BAE’den sonra külçe altın ihracatını yönlendirdiğimiz İsviçre ve İngiltere’de yüksek artışlar var. İsviçre’ye ihracat yüzde 8758.5, İngiltere’ye yüzde 1633.8 yükseliş var.

(Hürriyet)