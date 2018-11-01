İhracatta tarihi rekor

Türkiye, 170 milyar dolarlık ihracat hedefine koşar adım ilerliyor. İthalat hızla düşerken, ihracat tarafından ise yeni rekorlara imza atılıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.1 artışla 15.7 milyar dolara çıktı. Gerçekleşen bu rakam ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı ihracat rakamı yakalanmış oldu. Adana Müzesi’nde düzenlenen toplantıya, TİM Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve iş insnaları heyeti katıldı. Toplantıda konuşan Ruhsar Pekcan, iç ve dış ticarette son derece güzel sonuçlar almaya devam ettiklerini belirterek “İhracatçılarımızla el ele vererek rekor ihracat seviyelerine ulaşıyoruz” diye konuştu.

İTHALAT HIZLA ERİYOR

Pekcan, Adana’da çok güzel rakamları açıklamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “2017 Ekim ayında ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 65.4. Bugün ekim ayı itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 96.7. Gerçekten bugün çok özel bir gün. Çok güzel rakamların sevincini paylaşıyoruz. İnşallah bunun devamı da gelecek. Doğru yoldayız hep beraber inşallah” açıklamasında bulundu. Pekcan, hükümetin ve ihracat ailesinin bir bütün olarak ortak heyecan ve kararlılıkla tüm hedeflerini yakalayacağını dile getirdi. 100 günlük eylem planında da bildirdikleri gibi yerli paralarla ihracatı da teşvik ettiklerini vurgulayan Pekcan, “Ekim ayında TL ile ihracatımız 9.8 milyar liraya ulaşmış bulunmaktadır, TL ile ticaret hacmimiz. İhracatımız 5.3 milyar liraya, ithalatımız 4.5 milyar liraya. Burada da bir önceki yılın ekim ayına göre yüzde 35 bir artış var. Burada da artırmak için gayretlerimize devam ediyoruz.”

“170 milyar dolarlık hedefe yürüyoruz”