İhracatta tarihi rekor

Türkiye artık 1990’lardaki yılılk ihracatını bir aya sığdırıyor. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre mayıs ayında ihracat, yüzde 11.46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara ulaşırken aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamı yakalandı. Özel ticaret sistemine göre ise yüzde ihracat 12.2 artışla 15 milyar 998 milyon dolar oldu. Böylece 1993’te yıllık 15.3 milyar dolar, 1994’te ise yıllık 18.1 milyar dolarlık ihracat dikkate alındığında Türkiye artık 1 yılda yaptığı ihracatı 1 ayda yapar hale geldi.

ÇİFTE BAYRAM YAŞANDI

İhracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “Mayıs ayı, hem aylık, hem de günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarını kırdığımız bir ay oldu. Mübarek Ramazan ayının bereketinin ihracatımıza yansıdığını hep birlikte görüyoruz. İhracatçılarımız için Ramazan Bayramı, çifte bayrama dönüştü. Ayrıca, hem genel ticaret sistemi, hem de özel ticaret sistemine göre tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına mayıs ayında ulaştık” dedi.Gülle, “Genel Ticaret Sistemine göre, Cumhuriyet tarihindeki eriştiğimiz bundan önceki en yüksek ihracat 2018 Ekim ayındaki 16 milyar 591 milyon dolarlık hacimdi. Mayıs ayında aylık rekor çıtasını 16 milyar 813 milyon dolara taşıdık. Aynı şekilde özel ticaret sistemine göre de 15 milyar 678 milyon dolarlık rekoru ise, 15 milyar 998 milyon dolara taşıdık” diye konuştu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise yaptığı açıklamada ünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen Türkiye’nin ihracatında her ay yeni bir rekora imza atıldığını belirtti.

Pekcan geçen yıl mayıs ayında yüzde 65 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının bu yıl mayısta yüzde 90.5 düzeyine yükseldiğini de açıkladı.

Haziranda cari fazla var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “İnşallah haziranda, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak” dedi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, mayısta ihracatın yüzde 11,46 artarak 16,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını belirtti. Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikaların başarısıyla 2019 yılında Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefi olan 26 milyar dolar cari açık rakamının tarihe gömüleceğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti: “İnşallah haziranda, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız.”