İhracatta tüm zamanların şubat ayı rekoru
Küresel ticaretteki daralmaya rağmen ihracat şubatta genel ticaret sistemine göre yüzde 3.7 artarak 14.31 milyar dolar oldu. Bakan Pekcan, açıkladıkları rakamın tarihin en yüksek şubat ihracatı olduğunu söyledi.
İhracat şubatta genel ticaret sistemine göre yüzde 3.7 artarak 14.31 milyar dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve TİM’in Kadın Meclisi üyeleri birlikte basın toplantısı düzenleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, açıkladıkları rakamın Türkiye tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatı olduğunu bildirdi. “Dünya ekonomisi frene basmış olsa da bu ayın 2. haftasında yayınlandığında, dış ticaret verilerimizin milli gelirimize oranında zirveyi yakalayacağımızı öngörüyoruz. Dünya ticareti hız kesiyor ve bu rakamlara da yansıyor. Bu zor döneme rağmen Türkiye olarak ihracatımızın arttığına özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Genel ticaret sistemi verilerine göre şubat ayında ihracatımız yüzde 3.7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, daha önce kullandığımız özel ticaret sistemine göre de yüzde 3.5 artışla 13 milyar 603 milyon dolar oldu. Küresel ticarette yaşanan tüm sorunlarına rağmen Türkiye tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatını açıklamış bulunuyoruz” dedi.
İTHALAT YÜZDE 23 DÜŞTÜ
Bakan Pekcan, böylece yılın ilk 2 ayında ihracatın yüzde 5 artarken, ithalatın yüzde 23.1 azaldığını söyledi. Bu yılın en önemli göstergesinin, ihracatın ithalatı karşılama oranı olduğunu vurgulayan Pekcan, “Şubat 2018’de ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 69.4 iken öngördüğümüz şekilde bu yıl şubat ayında yüzde 88.6’ya yükselmiştir. İhracatımızın ithalatı karşılama oranındaki artışın önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz” dedi.
Pekcan’ın verdiği bilgiye göre dış ticaret açığı ise 2018 Şubat’taki 5.79 milyar dolar seviyesinden yüzde 62.17 düşüşle 2.19 milyar dolara düştü. Pekcan “Dış ticaret açığındaki daralma 2 ayda dış finansman ihtiyacını 10.8 milyar dolar azaltıcı yönde etki etmiştir” dedi.
KADINLARA ÖZEL BİRİM
Kadın ihracatçıların da bulunduğu toplantıda Pekcan, kadın ve gençlerin küresel pazarlarda daha aktif yer almasını beklediklerini ifade ederek, “Kadınlarımızın ihracata açılmasının tam zamanı. Ben bu konuda çok büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum” dedi. Pekcan, kadın ve genç girişimcilere verdikleri önemin bir kanıtı olarak bakanlık bünyesinde “Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi”ni kurduklarını söyledi.
200 milyar dolara kararlı yürüyoruz
TİM Başkanı İsmail Gülle “Yeni bir rekorla, şubat ayı performansımızı bir üst çıtaya çıkarttık. Bu sayede, bir türlü geçemediğimiz 200 milyar dolarlık ihracat bandını aşmaya daha kararlı yürüyoruz” dedi. Gülle “İhracatçılarımız ülkemizin bayrağını 223 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerden 118’ine ihracatımız artarken 93 ülkede ise artış yüzde 10’un üzerinde” diye konuştu. Haftalık ihracatı 4 milyar doların üzerine çıkartarak, bu yıl en az 1 ay 16 milyar dolar sınırını aşmak istediklerini vurgulayan Gülle, bu hedeflere ulaşmada, hükümetin desteklerinin önemli etkisinin olduğunu kaydetti. Gülle “En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke Almanya, İngiltere ve İtalya oldu. Malta’ya ihracatımız 10 kattan fazla artarken, Libya’ya ihracatımız 2 katına, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 1.5 katına çıktı. Ülke gruplarına göre ihracatımızda AB ilk sırada yer alırken, onu Orta Doğu ve Afrika izledi. AB’nin ihracatımızdaki payı yüzde 52 oldu” dedi.
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