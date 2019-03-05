İhracatta tüm zamanların şubat ayı rekoru

İhracat şubatta genel ticaret sistemine göre yüzde 3.7 artarak 14.31 milyar dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve TİM’in Kadın Meclisi üyeleri birlikte basın toplantısı düzenleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, açıkladıkları rakamın Türkiye tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatı olduğunu bildirdi. “Dünya ekonomisi frene basmış olsa da bu ayın 2. haftasında yayınlandığında, dış ticaret verilerimizin milli gelirimize oranında zirveyi yakalayacağımızı öngörüyoruz. Dünya ticareti hız kesiyor ve bu rakamlara da yansıyor. Bu zor döneme rağmen Türkiye olarak ihracatımızın arttığına özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Genel ticaret sistemi verilerine göre şubat ayında ihracatımız yüzde 3.7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, daha önce kullandığımız özel ticaret sistemine göre de yüzde 3.5 artışla 13 milyar 603 milyon dolar oldu. Küresel ticarette yaşanan tüm sorunlarına rağmen Türkiye tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatını açıklamış bulunuyoruz” dedi.

İTHALAT YÜZDE 23 DÜŞTÜ

Bakan Pekcan, böylece yılın ilk 2 ayında ihracatın yüzde 5 artarken, ithalatın yüzde 23.1 azaldığını söyledi. Bu yılın en önemli göstergesinin, ihracatın ithalatı karşılama oranı olduğunu vurgulayan Pekcan, “Şubat 2018’de ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 69.4 iken öngördüğümüz şekilde bu yıl şubat ayında yüzde 88.6’ya yükselmiştir. İhracatımızın ithalatı karşılama oranındaki artışın önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Pekcan’ın verdiği bilgiye göre dış ticaret açığı ise 2018 Şubat’taki 5.79 milyar dolar seviyesinden yüzde 62.17 düşüşle 2.19 milyar dolara düştü. Pekcan “Dış ticaret açığındaki daralma 2 ayda dış finansman ihtiyacını 10.8 milyar dolar azaltıcı yönde etki etmiştir” dedi.

KADINLARA ÖZEL BİRİM

Kadın ihracatçıların da bulunduğu toplantıda Pekcan, kadın ve gençlerin küresel pazarlarda daha aktif yer almasını beklediklerini ifade ederek, “Kadınlarımızın ihracata açılmasının tam zamanı. Ben bu konuda çok büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum” dedi. Pekcan, kadın ve genç girişimcilere verdikleri önemin bir kanıtı olarak bakanlık bünyesinde “Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi”ni kurduklarını söyledi.