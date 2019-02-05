İhracatta yeni yıla rekorlu başlangıç

Özel Ticaret Sistemi’ne göre açıklanan ihracat rakamları dün ilk defa ‘Genel Ticaret Sistemi’ne göre açıklandı. Her iki yöntemle de ocakta aylık bazda tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı basın toplantısında ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan daha öhnce kullanılan ‘Özel Ticaret Sistemi’ne göre, ocak ayı ihracatının yüzde 5.93 artışla 13 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

İTHALAT DÜŞÜYOR

Pekcan “Genel Ticaret Sistemi’ne göre ise ocak ayı ihracatı yüzde 6.33 artışla 13 milyar 904 milyon dolar oldu” dedi. Pekcan “Ocak ayında özel ticaret sistemine göre ithalatımız yüzde 27.01 azalarak 15 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ise ocak ayında yüzde 26.87 azalarak 16 milyar 220 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu. Bu yılın en önemli göstergesinin ihracatın ithalatı karşılama oranı olduğuna dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti: “2019 yılının ocak ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı özel ticaret sistemine göre yüzde 57.77’den yüzde 83.85’e yükselmiştir. 2018 yılının ocak ayında genel ticaret sistemine göre yüzde 59 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılının ocak ayında yüzde 85.72 olmuştur. Bunun Türkiye için önemli bir rakam olduğunun hepimiz farkındayız. 2018 Ocak ayında dış ticaret açığımız 9.1 milyar dolar iken bugün 2.5 milyar dolara düşmüştür. Yani bugün için ocak ayında 6.6 milyar doların üzerinde bir fayda sağlanmıştır.”

ÇİFT VERİ AÇIKLANACAK

Pekcan, 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerinin hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşılacağı bilgisini verdi. Özel Ticaret Sistemi’ne ülke sınırları içinde üretilen tüm ürünler dahil edilmiyor; serbest bölgelerdeki antrepo verileri hariç rakamlar yer alıyor. Genel ticaret sisteminde buradan yapılan ihracat da dahil ediliyor. ABD, İngiltere, Kanada, Rusya, Çin ve Hindistan genel ticaret sistemini kullanırken; Fransa ve İtalya özel ticaret sistemini tercih ediyor.

İhracat verilerini Bakan Ruhsar Pekcan ve İsmail Gülle birlikte açıkladı.