İhracatta yıl sonu hedefine uygun adım
İhracat ağustos ayında 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 12 aylık ihracat 180.1 milyar dolar oldu. TİM Başkanı Gülle, yıl sonu hedefi olan 182 milyar doların yakalanacağını söyledi.
Türkiye’nin ağustos ayı ihracatı, Sivas Kongresi’nin 100. Yılı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Sivas’ta açıklandı. Ağustos ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1.7 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ise ihracat yüzde 2.9 artış ile 117.3 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracatta 180.1 milyar dolar oldu. Böylece Yeni Ekonomi Programı 2019 hedefinde bulunan 182 milyar dolarlık ihracata yaklaşıldı. Yılın son 4 ayında mevsim etkilerinin azalmasıyla birlikte her ay bir önceki yılın aynı ayına göre en az 500 milyon dolar artış yakalayarak yıl sonu hedefinin rahatlıkla aşılacağını söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Bu sene başından beri tahmin ettiğimiz şekilde ihracatımız aylık rakamlarındaki başarılı seyrini devam ettiriyor. Nitekim bayram tatiline rağmen, ihracatımızın ağustos ayındaki performansı da beklentilerimizin üzerinde oldu. Bilhassa katma değerimiz ve fiyat – kalite performansımız arttıkça daha sürdürülebilir başarıları da beraberinde deneyimliyoruz. Firmalarımızın bu başarısını,hepinizin huzurunda takdir ediyorum” açıklamasını yaptı.
1.219 FİRMA KATILDI
Ağustos ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı şunları kaydetti: “Öncelikle, ağustos ayında 1.219 firmamızın ihracata ‘Merhaba’ dediğini büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum. Sivas ilimizden de HM Sivmad Mobilya Maden firmamız, Gürcistan’a ihracat yapmak suretiyle ailemize katıldı. Bu iki firmamız başta olmak üzere, ilimizin tüm ihracatçılarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Firma özelinde bakıldığında, ağustos ayı içerisinde 35.989 firmamız ihracat gerçekleştirdi. Bu firmaların 1.215 tanesi, geçmiş yıllarda ihracat yapmakla birlikte bu yıl ilk ihracatını ağustosta gerçekleştirdi. Ağustos ayında ihracata başlayan firmalarımızın önemli bir bölümü ilk beyannamelerini Almanya, Irak ve Azerbaycan’a açarken, 40 firmamız ABD’ye, 29 firmamız ise Rusya pazarına açılarak ihracata başlama başarısı gösterdi.”
‘Dünyadaki belirsizliğe rağmen cari fazla verdik’
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise AB’de yaşanan ekonomik belirsizliğe ve Brexit süreci nedeniyle dünya ekonomisinde yaşanan belirsizliğe değindi. Pekcan, zorlu küresel şartlara rağmen hızla daralan dış ticaret açığı ve başarılı bir turizm sezonu sayesinde yılın ilk yarısında Türk ekonomisinin uzun yıllardır ilk defa cari fazla verdiğini vurguladı. Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki borçlanma ihtiyacının da azaldığını dile getiren Pekcan, “Bu yılın ilk çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısı 12.1 puan, ikinci çeyrekte 7.4 puan olmuştur. Bu gelişmeler ihracatımızın Türk ekonomisi için stratejik önem taşıdığının göstergesidir” dedi.
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