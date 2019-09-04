İhracatta yıl sonu hedefine uygun adım

Türkiye’nin ağustos ayı ihracatı, Sivas Kongresi’nin 100. Yılı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Sivas’ta açıklandı. Ağustos ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1.7 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ise ihracat yüzde 2.9 artış ile 117.3 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracatta 180.1 milyar dolar oldu. Böylece Yeni Ekonomi Programı 2019 hedefinde bulunan 182 milyar dolarlık ihracata yaklaşıldı. Yılın son 4 ayında mevsim etkilerinin azalmasıyla birlikte her ay bir önceki yılın aynı ayına göre en az 500 milyon dolar artış yakalayarak yıl sonu hedefinin rahatlıkla aşılacağını söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Bu sene başından beri tahmin ettiğimiz şekilde ihracatımız aylık rakamlarındaki başarılı seyrini devam ettiriyor. Nitekim bayram tatiline rağmen, ihracatımızın ağustos ayındaki performansı da beklentilerimizin üzerinde oldu. Bilhassa katma değerimiz ve fiyat – kalite performansımız arttıkça daha sürdürülebilir başarıları da beraberinde deneyimliyoruz. Firmalarımızın bu başarısını,hepinizin huzurunda takdir ediyorum” açıklamasını yaptı.

1.219 FİRMA KATILDI

Ağustos ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı şunları kaydetti: “Öncelikle, ağustos ayında 1.219 firmamızın ihracata ‘Merhaba’ dediğini büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum. Sivas ilimizden de HM Sivmad Mobilya Maden firmamız, Gürcistan’a ihracat yapmak suretiyle ailemize katıldı. Bu iki firmamız başta olmak üzere, ilimizin tüm ihracatçılarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Firma özelinde bakıldığında, ağustos ayı içerisinde 35.989 firmamız ihracat gerçekleştirdi. Bu firmaların 1.215 tanesi, geçmiş yıllarda ihracat yapmakla birlikte bu yıl ilk ihracatını ağustosta gerçekleştirdi. Ağustos ayında ihracata başlayan firmalarımızın önemli bir bölümü ilk beyannamelerini Almanya, Irak ve Azerbaycan’a açarken, 40 firmamız ABD’ye, 29 firmamız ise Rusya pazarına açılarak ihracata başlama başarısı gösterdi.”