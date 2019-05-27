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İhracatta yüzde 20 büyüyecek

Brisa Türkiye’den 56 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Brisa CEO’su Cevdet Alemdar yıl sonuna kadar 40-45 milyon dolar yeni yatarım yapacaklarını söyledi.

  • KAAN ZENGİNLİ
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Kurulduğu günden bu yana 1,5 milyar dolar yatırımı hayata geçiren Brisa, dengeli büyümeye odaklanıyor. 2018 yılında 231 milyon dolar ile ihracatta rekor kıran şirket, 2019 sonunda yüzde 20 büyüme hedefliyor. 2019 yılında toplam 40-45 milyon dolar seviyesinde yatırım yapmayı planladıklarını söyleyen Brisa CEO’su Cevdet Alemdar “Brisa, kurulduğu günden bu yana 1.5 milyar dolar yatırımı ülkesine kazandıran, iş ortakları ve çalışanlarıyla birlikte toplam 60 bin kişiye iş ve aş sağlayan bir şirket. 2018 yılını, müşteriler ve iş ortaklarımızın ilk tercihi olarak güçlü bir performans ile kapadık” dedi.  

56 ÜLKE İLE TİCARET

2019’da ihracatta yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Cevdet Alemdar “Lassa markamızla ihracat yaptığımız pazarlar dünya lastik pazarının yüzde 40’ını oluşturuyor. Bu oranın daha da artırılmasında 2018’de faaliyete geçen Aksaray’daki akıllı fabrikamız, önemli bir rol oynuyor. Genç Aksaray Fabrikamızdan, üretime başladığı bir yıl içinde 56 ülkeye ihracat yapar duruma geldik. Uluslararası pazarlarda etkili bir şekilde kanallarımızı geliştirmeye odaklanıyoruz. Otomotiv plazalara ve filolara lastik tedarik etmeye başladık. Avusturya, Sırbistan ve Fas’taki taksiler, ülkemizin yerli lastik markası Lassa ile yollara çıkıyor. Bu yılın ilk üç ayında 6 yeni ülkeye giriş yaptık ve genel olarak ihracatımızda şimdiye dek aldığımız en iyi sonuçları elde ettik” açıklaması yaptı.

Yangında can pazarı! Önce çocuklarını attı sonra kendi atladı...

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