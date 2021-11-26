İki dev birleşti, dünyanın en büyüğü oldu! Büyük başarı

AA 26 Kasım 2021 Cuma 12:52 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 12:52

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 110 ülkeye satış yapan Akdeniz Chemson, hizmet verdiği sektörler için çapraz ürün satış portföyünü artırarak PVC sektörüne tek noktadan hizmet sunmayı hedefliyor.

Odak pazarları Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu olan şirket, ara ürün bazında entegre bir yapıyla işleyen üretim tesisleriyle faaliyet gösteriyor. Kimya portföy şirketi olma hedefiyle farklı sektörler için yeni kimyasalların üretimine odaklanırken, sürekli geliştirilen modern üretim tesislerinde PVC katkı kimyasalları ve ara mamulleri üretimine devam ediyor.

