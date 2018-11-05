İki devden ilk canlı 5G deneyimi
Türkiye’nin 5G’ye hazırlık sürecinde Turkcell ile Koreli teknoloji devi Samsung ortak çalışmalarının meyvesini topluyor. İlk canlı 5G deneyimini dün yaşayan iki devin akademik partneri ise İTÜ oldu.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Turkcell, Türkiye’nin ilk canlı 5G deneyimine Samsung Electronics Türkiye iş birliğiyle imza attı. 5G teknolojisi, Turkcell altyapısı ve Samsung’un sunduğu 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi sayesinde Türkiye’de ilk kez Turkcell’in kurduğu canlı deneyim alanlarında hayat buldu. 26 GHz frekansı üzerinden Samsung’un sunduğu 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi, Turkcell’in üstün altyapısı ile birleşince konuklar, etkinlikte yer alan 4K UHD Canlı Yayın, Bulut Oyun, 360 Derece Kamera İzleme ve Sanal Gerçeklik için kurulmuş deneyim alanlarında ilk kez 5G ile tanık olma fırsatı buldu.
İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK
Petrol gibi data işlemenin de bir ülkeyi zenginleştireceğini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Hedefimiz açık; Türkiye’nin dünyada 5G teknolojisine sahip ilk ülkeler arasında yer alması…Turkcell tüm Türkiye’ye bugün dünyada mümkün olan en hızlı mobil şebekeyi kurmuş durumda. 5G sadece bir haberleşme teknolojisi değil; topyekûn dönüşümün, otomotiv, tarım, sağlık gibi sektörlerin dijitalleşmesinin ve Sanayi 4.0 dönüşümünün temeli. Tüm çabalarımız, teknoloji tüketen değil üreten ülke konumuna gelebilmek yönünde. Bu yönde yapılan tüm yatırım ve iş birliklerini çok önemsiyoruz. Samsung ile böylesine önemli bir ‘ilk’e imza atmaktan ötürü çok mutluyuz. İş birliğimiz tüm verimliliğiyle devam edecek” dedi.
Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ise “Üstün altyapımız 5G’yi ülkemizde mümkün kılıyor. Samsung gibi teknoloji devleriyle yaptığımız işbirlikleri sayesinde gelecek nesil teknolojiler konusundaki çalışmalarımız devam edecek. Bugün burada, tüm konuklarımızla 5G’yi deneyimlemek bu yolda atılmış olan çok önemli bir adımdır” dedi.
TÜRKİYE’DE MUTLUYUZ
Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ise Türkiye ile ortaklıktan mutlu olduklarını belirterek “Samsung’un küresel düzeyde attığı adımlarla pekişen 5G teknoloji birikimini Türkiye’deki son kullanıcılarla buluşturmak için bugün Turkcell ile birlikte önemli bir adım attık” diye konuştu. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da “Bilgi çağı hızlı erişim gerektiriyor. Bakıyoruz ki günümüzde en büyük şirketler telekomünikasyon şirketleri. Bugün de dünya devlerinden ikisi ile beraberiz. Turkcell ve Samsung’la birlikte İTÜ’nün de bu projede katkımızın olması mutluluk verici” diye konuştu.
EN YENİ TEKNOLOJİLER TEST EDİLDİ
İstanbul Maltepe’deki Turkcell binasında hayat bulan 5G ile davetliler teknolojiyle gelinen en ileri noktaları canlı olarak deneyimleme imkânını yakaladılar. UHD Yayın İzleme standında ultra yüksek çözünürlüklü yayınları 5G ile kesintisiz izleyebildiler. Bulut üzerinden oyun oynama deneyimi ile en gelişmiş oyunları 5G ile oynamanın keyfini çıkardılar. Davetliler ayrıca 360 derece çekim yapabilen kameralar ile 5G üzerinden kesintisiz canlı yayının da yapıldığı deneyim alanında sanal gerçekliğin 5G ile geldiği boyutu da deneyimlediler. Kaan Terzioğlu ile Gediz Sezgin beraber oyun oynadılar.
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