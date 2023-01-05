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Ekonomi

İki devden kritik anlaşma! İmzalar atıldı

Norveçli Equinor ve Alman RWE, düşük karbonlu hidrojen üretimi ve kullanımı için tedarik zinciri kurmayı planladıklarını açıkladılar.

Reuters5 Ocak 2023 Perşembe 12:55 - Güncelleme:
İki devden kritik anlaşma! İmzalar atıldı
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Söz konusu planla birlikte Almanya'nın kömüre olan bağımlılığının ve karbondioksit salımlarının azalması sağlanacak.

Equinor ve RWE, Almanya'da başlangıçta doğalgazla, daha sonra Norveç'te doğalgazdan üretilen hidrojenle çalışacak yeni enerji santralleri kurmayı planlıyor.

İki şirket ortaklığı kapsamındaki yatırım taahhütlerine yönelik ayrıntı vermedi. Almanya'nın en büyük enerji üreticisi RWE, ortaklığın birkaç milyar euro değerindeki yatırımları kapsayacağını açıkladı.

RWE, "Ancak ayrıntılara girmek için çok erken. Her şeyden önce altyapının inşa edilmesi ve uygun bir siyasi çerçevenin oluşturulması gerekiyor" dedi.

Equinor ve RWE'nin ortaklığı, Almanya'nın, Rus doğalgazından uzaklaşma çabalarını yansıtıyor.

  • Equinor
  • elektrik santral
  • hidrojen

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