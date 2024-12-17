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Ekonomi

İki ildeki projeler için acele kamulaştırma kararı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü ise Manisa'da bazı yerleri acele kamulaştıracak.

AA17 Aralık 2024 Salı 08:59 - Güncelleme:
İki ildeki projeler için acele kamulaştırma kararı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aşağı Aras Havzası (Tuzluca Barajı ve Sulaması) Projesi kapsamında Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Manisa Otogarı Köprülü Kavşağı Projesi'nde yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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