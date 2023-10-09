İki mega proje geliyor! Tam 250 milyon euro: İmzalar resmen atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bağlı kuruluşu İller Bankası (İLBANK) ile Dünya Bankası, suyun ve enerjinin sürdürülebilirliği için iki yeni projeyi hayata geçirecek.

250 MİLYON EURO DEĞERİNDE İKİ MEGA PROJE GELİYOR!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İLBANK'ın, artan sıcaklıklar ve kirlilik gibi faktörler başta olmak üzere iklim değişikliği sonucunda oluşan su kıtlığının aşılması için arıtılmış atık suyun yeniden kullanımını amacıyla "Su Döngüselliğinin ve Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi" hazırladığı belirtildi.

Projenin Dünya Bankası tarafından desteklendiği vurgulanan açıklamada, 75 milyon euro bedelindeki projede işbirliği için imzaların atıldığı bildirildi.

İLBANK tarafından "Kamu ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi"nin de hazırlandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Dünya Bankası ile birlikte yürütülecek 250 milyon euro tutarındaki projeyle yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji proje talepleri karşılanacak. Böylelikle iklim değişikliğiyle yereldeki mücadele çok daha güçlü hale gelecek. Her iki projeye kurum adına imzaları Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Karahan ve Genel Müdür Recep Türk birlikte attı."

"YEREL YÖNETİMLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, projelere dair şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi'ni gerçekleştirmek adına yerel yönetimlerimize her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Alt ve üstyapısı güçlü, mahalle kültürünü yaşatan ve iklim dostu şehirler inşa etmek için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu projeyle yenilenebilir enerji kullanımını yerel yönetimlerde de yaygınlaştırarak iklim değişikliğiyle güçlü mücadelemizi sürdüreceğiz."