İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7036
  • EURO
    29,1961
  • ALTIN
    1648.38
  • BIST100
    8353.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İki mega proje geliyor! Tam 250 milyon euro: İmzalar resmen atıldı
Ekonomi

İki mega proje geliyor! Tam 250 milyon euro: İmzalar resmen atıldı

Birçok alanda başarılı altyapı çalışmalarına imza atan Türkiye, suyun ve enerjinin sürdürülebilirliği için iki mega projeyi hayata geçiriyor. Toplam 250 milyon euro değerindeki mega projeler için imzalar atıldı. Konu hakkında İLBANK'tan yapılan açıklamada, 'Yürütülecek 250 milyon euro tutarındaki projeyle yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji proje talepleri karşılanacak. Böylelikle iklim değişikliğiyle yereldeki mücadele çok daha güçlü hale gelecek.' denildi.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 13:23 - Güncelleme:
İki mega proje geliyor! Tam 250 milyon euro: İmzalar resmen atıldı
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bağlı kuruluşu İller Bankası (İLBANK) ile Dünya Bankası, suyun ve enerjinin sürdürülebilirliği için iki yeni projeyi hayata geçirecek.

250 MİLYON EURO DEĞERİNDE İKİ MEGA PROJE GELİYOR!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İLBANK'ın, artan sıcaklıklar ve kirlilik gibi faktörler başta olmak üzere iklim değişikliği sonucunda oluşan su kıtlığının aşılması için arıtılmış atık suyun yeniden kullanımını amacıyla "Su Döngüselliğinin ve Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi" hazırladığı belirtildi.

Projenin Dünya Bankası tarafından desteklendiği vurgulanan açıklamada, 75 milyon euro bedelindeki projede işbirliği için imzaların atıldığı bildirildi.

İLBANK tarafından "Kamu ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi"nin de hazırlandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Dünya Bankası ile birlikte yürütülecek 250 milyon euro tutarındaki projeyle yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji proje talepleri karşılanacak. Böylelikle iklim değişikliğiyle yereldeki mücadele çok daha güçlü hale gelecek. Her iki projeye kurum adına imzaları Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Karahan ve Genel Müdür Recep Türk birlikte attı."

"YEREL YÖNETİMLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, projelere dair şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi'ni gerçekleştirmek adına yerel yönetimlerimize her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Alt ve üstyapısı güçlü, mahalle kültürünü yaşatan ve iklim dostu şehirler inşa etmek için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu projeyle yenilenebilir enerji kullanımını yerel yönetimlerde de yaygınlaştırarak iklim değişikliğiyle güçlü mücadelemizi sürdüreceğiz."

  • altyapı projeleri
  • yenilenebilir enerji
  • iklim değişikliği mücadelesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.