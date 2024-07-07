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Ekonomi

İki moda devi Dior ve Armani'ye kayyum atandı

İtalya'da dünyaca ünlü Dior ve Armani'nin fabrikalarında Çinli işçilerin köle gibi çalıştırıldığı ortaya çıktı. İşçilerin 24 saat kesintisiz üretim için sağlıksız fabrikalarda yatmaya zorlandığı belirlenen iki markaya kayyum atandı.

7 Temmuz 2024 Pazar 11:00 - Güncelleme:
İki moda devi Dior ve Armani'ye kayyum atandı
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İtalya'da Dior ve Armani atölyelerinde Çinli göçmenlerin kötü koşullarda, düşük ücretle çalıştırıldığı ortaya çıktı; kayyum atandı.

İtalya'da yerel fabrikalardaki çalışma koşullarına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, Dior ve Armani için el çantaları ve diğer deri ürünleri yapan atölyelerin yüksek kaliteli ürünleri perakende fiyatlarının çok altında üretmek için düşük ücretle Çinli göçmen işçiler çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Ünlü markaların İtalya'daki üretim operasyonlarına kayyum atandı. Kayyum atanması ile markaların üretim süreçlerinin denetlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. '24 saat boyunca çalıştırılması' amacıyla iş yerinde uyumaya zorlanan işçilerin, 'asgari düzeyin altında hijyen ve sağlık koşullarına' maruz kaldıkları belirtildi.

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