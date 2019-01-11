'İki numaraya oturduk hedef dünya liderliği'

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, dünyadaki havacılık sektöründen 3 kat fazla büyümelere imza atan THY’nin, geçen yılı, hedefi olan 75 milyon yolcuyu taşıyarak kapatacağını belirtti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca kursiyer, öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik düzenlenen Tecrübe Aktarımı Konferansı’nda konuşan Aycı, THY’nin dünyada bilinirlikte 2 numaraya oturduğunu, isteklerinin 1 numara olduğunu anlatarak, bu mücadeleyi markaları adına vermeye devam edeceklerini kaydetti.Aycı Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olan THY’nin, 332 uçaklık gençfilosu, dünyanın en fazla noktasını kapsayan uçuş ağı ve yolcusuna yaşattığı muhteşem deneyimle küresel arenada Türkiye’nin en güçlü markası olarak öne çıktığını söyledi. Yapılan atılımlarla markalarının özellikle filo, uçuş ağı ve iletişim alanında küresel farkındalığı artırmaya yönelik dünyanın sayılı hava yollarından biri haline geldiğini dile getiren Aycı, “Bugün geldiğimiz noktada sadece bilinirliğimiz yükselmedi, aynı zamanda en çok tercih edilen hava yolu sıralamasında ilk sıraya oturduk” dedi.

30 MİLYAR $’I AŞACAK

Aycı, 2023’te 30 milyar doları aşan Türkiye’nin ilk grup şirketi olmayı hedeflediklerini dile getirerek, “10 milyar doları geçen ilk değere sahip olmak, sadece grubun, ana şirketin de 20 milyar doları geçmesini sağlamak. Böylece çalışan ordumuzu 100 binin üzerine taşıyacağız” dedi.

Dünyada yolcuda 13. sıradan 11. sıraya geldiklerini, kargoda ilk 8’e girdiklerini ifade eden Aycı, hedeflerinin önce 5, sonra 3. sıraya yükselmek olduğunu bildirdi.

AFRİKA’DA 1 NUMARA

THY’nin bugün Afrika’da bir numaralı hava yolu şirketi haline geldiğini dile getiren Aycı, şöyle devam etti: “Afrika’da 50’den fazla noktaya, 40’tan fazla ülkeye uçuyoruz. Afrika’da da liderliği teslim aldık. Afrikalı liderlerin ilk konuştuğu konuların başında savunma sanayisi ile iş birliği içinde olmak, savunma sanayisinden faydalanmanın yanı sıra THY’nin Afrika’ya daha fazla uçmasını istiyorlar. Onları dünyaya bağlamamızı istiyorlar.”

THY, 2018’de 75.2 milyon yolcu taşıdı THY’nin yolcu sayısı 2018’de önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artarak 75,2 milyona ulaştı. THY’den yapılan açıklamada toplam yolcu doluluk oranı, ocak-aralık döneminde 3 puanlık artışla yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 81 seviyesine, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 12’lik önemli bir artış yaşandı. 2018’de toplam taşınan kargo ve posta, 2017’ye göre yüzde 25 artarak 1,4 milyon tona ulaştı. Aralıkta doluluk oranı da yüzde 80.2 oldu. Mart ayını iple çekiyoruz

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nın 42 ayda inşa edildiğini anlatan Aycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuyla inşa edilen havalimanının, THY’nin yeni yuvası olduğunu ve Türkiye’nin yeni bir transfer ve aktarma yeri olarak merkez ülke olma konumunu güçlendireceğini söyledi. Aycı, İstanbul Havalimanı’na 330 uçaklık dev filonun taşınmasının 5 bin tırla gerçekleşeceğini belirtti. Aycı, İstanbul Havalimanı ile İstanbul’un, ülke ekonomisinin ve THY’nin farklı bir sıçrama yaşayacağını dile getirerek, şöyle devam etti: “Bunu gerçekleştireceğimiz tüm filo olarak başlayacağımız mart ayının başını iple çekiyoruz. Şu anda başlayan uçuşlarımızdan da gayet memnunuz. Yolcularımızla yaptığımız anketlerde de onların memnuniyetine şahit oluyoruz. İntibak süresinde yolcularımızın toleransına sığınacağız, birlikte intibak sürelerini aşacağız.”