İki otomotiv devi birleşiyor! Fiat Chrysler ve PSA birleşme görüşmelerini doğruladı Otomobil dünyasında hareketlilik bitmiyor. Dün yaşanan bir gelişme az önce doğrulandı. Peugeot’un içinde olduğu PSA grubu, Fiat’ın içinde olduğu FCA ile birleşme görüşmeleri yaptığını resmi Twitter hesabından duyurdu. Her iki grubun bir araya gelerek küresel bir lider yaratmak peşinde olduğu konuşuluyor.