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Ekonomi

Petrol planı: Arka kapıdan satacaklar

Rusya'nın petrol satışı için İran'ı arka kapı olarak kullanmayı planladığı iddia edildi. Yaptırımların kalkması halinde İran, Rusya'dan ham petrolü Hazar Denizi'nin kuzey kıyısına ithal edecek ve sonra ithal edilen Rus petrolü kadar petrolü Basra Körfezi üzerinden İran tankerleri ile ihraç edecek.

Dünya Gazetesi24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
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Politico'nun iddiasına göre Rusya, 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması konusunda uzlaşılması ve İran'a yaptırımların kalkması halinde İran'ı petrol satışı için arka kapı olarak kullanmayı planlıyor.

Batılı diplomatların Politico'ya verdikleri bilgilere göre aralarında Gazprom ve diğer büyük şirketlerin yöneticilerinin de olduğu Rus ticaret ve finans yetkilileri Tahran'da temmuz ayında bir dizi görüşme yaptılar.

Diplomatlar, İran'ın da son haftalarda Moskova'ya enerji ve finans konularında iki heyet gönderdiğini belirttiler.

Politico'nun iddiasına göre yaptırımların kalkması halinde İran, Rusya'dan ham petrolü Hazar Denizi'nin kuzey kıyısına ithal edecek ve sonra ithal edilen Rus petrolü kadar petrolü Basra Körfezi üzerinden İran tankerleri ile ihraç edecek.

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