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İki uluslararası gözetim şirketine men cezası verildi

Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketine mevzuata aykırı davrandıkları gerekçesiyle birer ay faaliyetten men cezası verdi.

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Bakanlığın, "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Pera Gözetim Etüt Kontrol Servis Hizmetleri ile Bilen ISC Genel Gözetme ve Kontrol Servisleri limited şirketleri, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle birer ay faaliyette bulunamayacak.

Tebliğ 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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