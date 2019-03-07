'İkinci çeyrek olumlu geçecek'

Kocaeli Ticaret Odası’nda düzenlenen İş Dünyası Buluşması kapsamında ‘Adım Adım Ekonomi Kocaeli’ programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılın ikinci çeyreğinin olumlu geçeceğini söyledi. Kredi kanallarının güçlendiğini belirten Albayrak “Her ay bir önceki aydan daha olumlu ve pozitif gelişmelere şahit olacağımız sürece ilerliyoruz” dedi.

ÖNEMLİ MESAFE ALDIK

Ağustos ayında ülkeyi hedef alan spekülatif finansal saldırılar ve küresel piyasalardaki dalgalanmayla çok detaylı bir yol haritası olan Yeni Ekonomi Programı’nı devreye aldıklarını hatırlatan Albayrak, ekonominin programda belirtildiği üzere dengelenme sürecine girdiğini, önümüzdeki dönemdeki süreçte özellikle ekonomideki kırılganlıkların iyileştirilmesiyle yeniden potansiyeline hızla yaklaşmaya başladığını belirtti. Albayrak “YEP’te öngördüğümüz dış dengelenme süreci çerçevesinde şimdiden önemli mesafe aldık” dedi. Albayrak, son dönemdeki tanzim satış noktalarının başarısıyla yıllık enflasyonun 6 ayın en düşük seviyesine yüzde 20’nin altını gördüğünü bildirdi.

“Dengelenme sürecinin pozitif ilerleyişini gösteren bir diğer gösterge de kredi büyümesi oldu” diyen Albayrak “Ekim-kasım-aralık aylarında bankacılık sektörünün içinden geçtiği risk algısına dayalı yaklaşık 70 milyar liraya yakın kredi küçülmesi yaşandı. Ancak sadece şubat ayında ocak ayına göre 43.5 milyar liralık bir kredi büyümesi gerçekleşti. Bu rakam dengelenme sürecinin ne kadar güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. Sadece şubat ayında, ocak ayında başladı şubat daha iyi gidiyor” dedi.

Albayrak “Birileri her gün bir şey söylüyor. Her denilene bakmayacağız. Geçen gün birileri diyor, THY batıyor diye dedikodu dolaşıyor. Açıklanan rakamları gördünüz mü? THY, bırakın batmayı tarihinin dünyada en büyük başarılı bilanço performanslarından birisini gösterdi” diye konuştu. Yakın gelecekten çok daha umutluyken, nisan-mayıs aylarında çok daha olumlu performans göstergeleriyle malum niyetleri olan birilerinin algı operasyonlarını da çöpe gömeceklerini belirten Albayrak, ağzı olanın konuştuğunu ancak yüzünün kızarmadığını söyledi.

KONKORDATO AZALDI

Albayrak “İkinci yarısından itibaren enflasyonda çok güçlü neticeleri göreceğiz ve inşallah, hedefin çok çok altında bir rakamla 2019’u kapatacağız. Göreceksiniz, ikinci çeyrekten itibaren her alanda çok güçlü adımları atmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Albayrak, son birkaç ayda yakaladıkları bu pozitif performansın bir göstergesini de konkordatolarda gördüklerini belirterek “Şirketlerin iflastan kaçınmak üzere başlattığı konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde hızlı bir şekilde tersine dönmeye başladı ve konkordatoda da ‘dengelenme’ süreci başladıFeragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı” diye konuştu.

Vergi kaçırdıklarını itiraf ettiler

Albayrak, şunları söyledi: “Ekonomideki güven ortamıyla ilgili spekülasyon yapmaya, algı operasyonuyla zarar vermeye çalışan herkesle ilgili gerekli adımları atıyoruz, atacağız. Ülkemizin 1 Türk lirasını dahi bu milletin refahında, tıpkı tanzimde olduğu gibi buna malzeme yapmaya çalışanlara asla izin vermedik ve vermeyeceğiz. İşini düzgün yapan herkesin ülke olarak yanındayız. Ama sen halden 1 liraya aldığın malı 9 liradan satıyorsan burada başka bir şey var. Marketler için Rekabet Kurumu araştırma başlattı. Evvelki hafta 1 liralık mal 9 liraya satıldığı ortaya çıktıktan sonra bazıları, bakanlığa gidip birileri şikayet etmişler. Demişler, ‘Hakikaten öyle değil, valla 1 liradan almadık, aslında 3 lira da 1 liradan gösterdik, aslında yüzde 900 değil de yüzde 300.’ Özrü kabahatinden beter. Vergi kaçırmışsın, 3 liralık malı 1 liradan fatura etmişsin, Bu çerçevede devlet devletliğini yerine getirmesi lazım.”

KOBİ kredisinde limit yükseldi

Bakan Albayrak geçtiğimiz hafta devreye sokulan KOBİ’lere dönük 25 milyarlık ikinci kred ipaketi konusunda ise müjde verdi. Albayrak “Yoğun talep üzerine bankalarımızın aldığı kararla, ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon lira olan azami limiti de 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yani burada daha yüksek limitle birlikte daha yüksek likidite ihtiyacı olan orta ölçekli ciroyu 125 milyon liraya çıkararak, yani daha küçük ve orta ölçekli belirlediğimizi, artık biraz daha yukarıya çekerek yıllık 125 milyon ciroyla birlikte bu noktaya getiriyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, her süreçte bankaların ve reel sektörün her daim yanında olacaklarını dile getirdiğini kaydetti. Bankalarla, reel sektörle, kamu kurumlarıyla el ele, omuz omuza bugünden çok ama çok daha güçlü ilerleyeceklerinin altını çizen Albayrak, “Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.