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Ekonomi

İkinci el konutla ilgili Bakan Nebati'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 'İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir.' dedi.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
İkinci el konutla ilgili Bakan Nebati'den açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir."

"2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var."

"Bu bir çağrıdır. Pazartesi günü kamunun ortaya koymuş olduğu tavra, siz (konut firmaları) de destek vereceksiniz. Siz de bunu kampanyaya dönüştüreceksiniz."

"(Ücret artışları ve EYT düzenlemesi) Bu kararların, seçime yönelik değil, tersine kazanımların vatandaşla paylaşıldığı bir dönem olarak değerlendirilmesi lazım."

"(KGF'nin EYT desteği) 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek."

"Kur korumalı mevduatın ulaştığı miktarın pik noktası 1,47 trilyon lira. Bunun toplam mevduat içindeki oranı yüzde 27."

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