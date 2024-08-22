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Ekonomi

İkinci el otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artış gösterdi

İkinci el otomobil satışları, 5 ay aradan sonra ilk kez bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

DHA22 Ağustos 2024 Perşembe 12:11 - Güncelleme:
İkinci el otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artış gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden derlenen bilgilere göre; ikinci el taşıt satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,23 artış göstererek 901 bin 725 seviyesinden 957 bin 920'ye çıktı. İkinci el taşıt satışlarının yüzde 64,9'unu otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 13,5'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında motosiklet hariç tüm taşıt türlerinde ikinci el satışlar arttı.

İSTANBUL İLK SIRADA

İkinci el otomobil satışları da 5 ay aranın ardından ilk kez bir önceki yılın aynı ayına göre, artış gösterdi. En son Şubat 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 16,33 artış göstererek 573 bin 508 olan ikinci el otomobil satışları, mart ayında yüzde 21,28, nisan ayında yüzde 27,92, mayıs ayında yüzde 20,61 ve haziran ayında yüzde 25,32 azaldı. Temmuz ayında ikinci el otomobil satışları yüzde 9,60 artarak 621 bin 748 oldu. İkinci el otomobil satışı, temmuz ayında 2024 yılının en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Otomobilde ikinci ek piyasasının en yüksek olduğu iller, 154 bin 459 satış ile İstanbul, 80 bin 785 satış ile Ankara ve 36 bin 134 satış ile İzmir olurken; en düşük olduğu iller ise 69 satış ile Hakkari, 99 satış ile Tunceli ve 153 satış ile Ardahan olarak gerçekleşti.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE SATIŞLAR DÜŞTÜ

Öte yandan Ocak-Temmuz 2024 döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,62 azaldı. Ocak-Temmuz 2023'te 4 milyon 486 bin 122 ikinci el otomobil satışı gerçekleştirilirken, Ocak-Temmuz 2024 döneminde ikinci el otomobil satışı ise 3 milyon 846 bin 621 olarak kayıtlara geçti.

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