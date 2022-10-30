''İkiz dönüşüm'' tamamlanıyor... Türkiye öncü ülkelerden biri

Akkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki üretim ve iş yapma biçimlerinin, dijitalleşmeyle birlikte hızla değişmeye devam ettiğini belirterek, bu sürecin Kovid-19 salgını sürecinde daha da hızlandığını söyledi.

Dijitalleşmenin hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliği kapsayan yeşil dönüşümü de tetiklediğini vurgulayan Akkol, bu durumun dijital ve yeşil dönüşümü birlikte tanımlayan ikiz dönüşümü gündeme getirdiğini ifade etti.

- "DÖNÜŞÜME BİR PLAN DAHİLİNDE UYUM SAĞLAMALIYIZ"

İşçi, işveren ve kamunun katılımıyla dördüncüsünü bu yıl düzenledikleri Ortak Paylaşım Forumu'nda, "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" teması kapsamında ikiz dönüşümün konuşulduğunu anımsatan Akkol, şunları kaydetti:

"Dünyanın gündemindeki ikiz dönüşümü çalışma hayatının üçlü sac ayağı olarak gündemimize almamız gerekiyordu. Ortak Paylaşım Forumu sayesinde bu konuda önemli bir başlangıç yaptık. Dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. Özellikle yeşil dönüşüme adapte olamayan işletmeler için ilerleyen dönemde yeni vergi ve ilave maliyetler söz konusu olacak. Bizim en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa, yeşil dönüşüme çok önem veriyor. TİSK ekosisteminde bu dönüşüm sürecini başarıyla yürüten işletmelerimiz var. Bunu genele de yaymalıyız. Ülkemizin, ekonomimizin ve sanayimizin rekabetçiliği için bu dönüşüme kapsamlı bir plan dahilinde uyum sağlamalıyız."

- "İKİZ DÖNÜŞÜMÜ BAŞARAN ÜLKE YENİ ÇAĞA FARKLI GİRECEK"

Akkol, Türkiye'nin dijitalleşme konusunda önemli adımlar attığını, aynı mesafenin yeşil dönüşüm konusunda da alınması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Dijital ve yeşil dönüşümü birlikte tanımlayan ikiz dönüşüm, hem istihdam hem de kazanç boyutuyla önemli fırsatlar sunuyor. Ülkemiz, sahip olduğu potansiyelle bu dönüşümün belirli alanlarında öncü ülke olabilir. Bundan sonraki süreçte ikiz dönüşüme daha fazla odaklanarak, bu konuda gerekli aksiyonları alarak bunu başarabiliriz."

Araştırmalar ve analizlerin ikiz dönüşümün önemini net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Akkol, "Son 7 yılda yeşil işlerin dünya istihdamındaki payı yüzde 40 arttı. İkiz dönüşümün etkisiyle 2050'ye kadar 200 milyon yeni iş doğacak, 185 milyon iş ise yerini başka işlere bırakacak. İkiz dönüşümü başaran ülke, organizasyon ve şirketler, yeni çağa farklı girecek. TİSK olarak bu konularda ülkemizin geleceğine ve gençlerimizin yetkinliğine güveniyoruz ve bu doğrultuda yatırımlar yapıyoruz." şeklinde konuştu.

