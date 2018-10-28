İlaçta yerli hamle

Sağlık Bakanlığı’nca 609 ilaç ‘yerelleşme’ kapsamına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘İlaçta Yerelleşme Projesi’ ile kullanılmayan kapasitenin harekete geçirilmesinin planlandığını söyledi. Koca “Türkiye’de üretilebileceğini öngördüğümüz miktar yıllık 6.1 milyar lira, 2016’da başlayan yerelleşme çalışmalarıyla bugüne kadar maliyeti yaklaşık 3 milyar lira olan toplam 609 ilaç yerelleşme kapsamına alındı. Geriye kalan yüzlerce ürün için çalışmalar devam ediyor” dedi.

PLAZMA ÜRETİMİ

Koca, Türkiye’nin ilaç üretiminde dünya standartlarında üretim yapabilecek bir altyapı ve kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Türkiye’de, yatırım ortamının öngörülebilirliğinin artması ve ihracat potansiyeli yüksek bir konumda olması sebebiyle cazip hale gelen ilaç pazarının, birçok ulusal ve uluslararası firmanın ilgisini çektiğini aktaran Koca “Yatırım projelerinin en önemlilerinden biri, ‘Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri Üretimi Projesi’dir. Bu proje hayata geçirilmiş olup kamu maliyesine 7.9 milyar lira değerinde katkı öngörülüyor. Bunun akabinde ‘Rekombinant DNA Teknolojisi ile Koagülasyon Faktörleri Üretim Projesi’ gündeme alındı. Önümüzdeki dönemde bu projenin de hayata geçirilmesi bekleniyor” dedi.

DİĞER PROJELER

Koca “Ayrıca Enteral Beslenme Ürünlerinin Yerelleşme Projesi’, ‘Hepatit-A Dışındaki Çocukluk Çağı Aşı Takviminde Yer Alan Tüm Aşıların Yerlileştirme Çalışması’ ve ‘İlaçta Hammadde, Yardımcı Madde ve Ambalaj Malzemeleri Üretimi Yerelleşme Projesi’ni yürütüyoruz” diye konuştu.