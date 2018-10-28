İlaçta yerli hamle
‘İlaçta Yerelleşme Projesi’ ile bugüne kadar maliyeti yaklaşık 3 milyar lira olan toplam 609 ilaç yerelleşme kapsamına alındı. Sağlık Bakanı Koca “Yüzlerce ürün için de çalışmalar devam ediyor” dedi.
Sağlık Bakanlığı’nca 609 ilaç ‘yerelleşme’ kapsamına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘İlaçta Yerelleşme Projesi’ ile kullanılmayan kapasitenin harekete geçirilmesinin planlandığını söyledi. Koca “Türkiye’de üretilebileceğini öngördüğümüz miktar yıllık 6.1 milyar lira, 2016’da başlayan yerelleşme çalışmalarıyla bugüne kadar maliyeti yaklaşık 3 milyar lira olan toplam 609 ilaç yerelleşme kapsamına alındı. Geriye kalan yüzlerce ürün için çalışmalar devam ediyor” dedi.
PLAZMA ÜRETİMİ
Koca, Türkiye’nin ilaç üretiminde dünya standartlarında üretim yapabilecek bir altyapı ve kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Türkiye’de, yatırım ortamının öngörülebilirliğinin artması ve ihracat potansiyeli yüksek bir konumda olması sebebiyle cazip hale gelen ilaç pazarının, birçok ulusal ve uluslararası firmanın ilgisini çektiğini aktaran Koca “Yatırım projelerinin en önemlilerinden biri, ‘Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri Üretimi Projesi’dir. Bu proje hayata geçirilmiş olup kamu maliyesine 7.9 milyar lira değerinde katkı öngörülüyor. Bunun akabinde ‘Rekombinant DNA Teknolojisi ile Koagülasyon Faktörleri Üretim Projesi’ gündeme alındı. Önümüzdeki dönemde bu projenin de hayata geçirilmesi bekleniyor” dedi.
DİĞER PROJELER
Koca “Ayrıca Enteral Beslenme Ürünlerinin Yerelleşme Projesi’, ‘Hepatit-A Dışındaki Çocukluk Çağı Aşı Takviminde Yer Alan Tüm Aşıların Yerlileştirme Çalışması’ ve ‘İlaçta Hammadde, Yardımcı Madde ve Ambalaj Malzemeleri Üretimi Yerelleşme Projesi’ni yürütüyoruz” diye konuştu.
91 İLAÇ FİRMASI FAALİYETTE
Koca, ileriki dönemde, Türkiye pazarındaki ilaçların imal payının artırılması konusunda birçok proje yürütüleceğini dile getirerek “Bu çalışmaların bir neticesi olarak 2016’da kutu bazında yüzde 75 olan imal ilaç oranı 2017’de yüzde 79.5’e çıkmıştır. Değer bazında (TL) 2016’da yüzde 42 olan imal ilaç oranı ise 2017’de yüzde 45’e çıkmıştır. Yerli üretim tesislerimizin hem kapasite kullanım oranı artmakta hem de buna bağlı olarak istihdamda artış yaşanmaktadır. Bu yıl itibarıyla Türkiye’de 91 ilaç üretim tesisi bulunmaktadır” dedi.
Yerli aşıda ilk proje Hepatit-A
Aşıda yerelleşme projelerine, ilk etapta yüzde 100 ithalatta bağımlı olunan “Hepatit-A Aşısı Yerlileştirme Projesi” ile başlandığını anlatan Koca, projenin hayata geçirilmesiyle kamu maliyesine 860 milyon lira katkı ve 100 milyon doların üzerinde ihracat potansiyeli oluşmasının öngörüldüğünü söyledi. Koca, projenin kapsamının genişletildiğini ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce çalışmaların bu doğrultuda revize ettiğini bildirdi. Koca ayrıca insülinlerin yerli üretimi kapsamında, bir firmanın projesinde son aşamaya gelindiğini de belirtti.
BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNE BÜYÜK DESTEK
Sağlık Bakanlığı, bitkilerden ilaç formunda üretilen bitkisel tıbbi ürünlerin sayısını artırmak için harekete geçti. Hazırlanan yönetmelik taslağı ile ürünlerin ruhsatlandırma süreci, 210 günden 90 güne düşürülecek. Ayrıca eczanelerde bu ürünlerin tanıtımına da izin verilecek. Bakanlık, bugüne kadar geleneksel bitkisel tıbbi ürün kapsamına giren 26 ürüne ruhsat verirken, 42 ürünün ruhsatlandırma sürecinde ise son aşamaya gelindi. Bakanlık, daha önce de bitkisel tıbbi ürün başvuru ücretlerini yaklaşık 50 bin liradan 3 bin liraya indirmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.