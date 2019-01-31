İlan Reklam Vergisi beyanname verme ve ödeme süresi uzatıldı!

Mükellefler, beyanlarını www.ibb.istanbul adresinde yer alan e-beyanname linkinden kolaylıkla verebilecekleri gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası’nda bulunan İBB Gelirler Müdürlüğü’ne şahsen başvurarak da yapabilirler.

Beyan edilen verginin ödemesini, beyan verdikten 1 (bir) gün sonra, e-ödeme sistemi veya Vakıfbank, ING Bank ve Denizbank’ın “tüm şubelerinden” veya Vakıfbank, ING Bank, Denizbank ve TEB “internet bankacılığı” uygulamalarından yapabilir.

Mükellefler, İlan Reklam Vergisi ile ilgili bilgileri, İBB Gelirler Müdürlüğü’nün 0212 449 44 48 numaralı telefonundan veya www.ibb.istanbul/gelirler linkinden alabilirler.

Mükelleflerin e-beyanname sistemini kullanmaları, yoğunluktan etkilenmelerini önleyecektir.