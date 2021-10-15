İlişkilerin daha da geliştirilmesi için Türkiye'yi ziyaret etmek istiyor

AA 15 Ekim 2021 Cuma 11:43 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 11:43

Son yıllarda İsviçre ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler ivme kazandı. İsviçreli firmaların da Türkiye'ye yatırım ilgisi arttı. 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye'nin İsviçre'ye yaptığı ihracat yüzde 14,8 oranında, ticaret hacmi de yüzde 9 artmıştı.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneğine (APES) üye uluslararası gazetecilerle başkent Bern'de öğle yemeğinde buluştu, ülkesinin dış politikası hakkında bilgi verdi. Parmelin, Türkiye ve İsviçre arasındaki ikili ilişkilere dair de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye ile ilişkilerimiz bence çok iyi durumda." diyen Parmelin, İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Livia Leu'nun geçen ay başında Ankara'da siyasi istişarelerde bulunduğunu aktardı.

- "SERBEST TİCARET ANLAŞMASI" VURGUSU

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Sorrento kentinde düzenlenen G20 Ülkeleri Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı kapsamında Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüğünü söyleyen Parmelin, şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Muş'a 2021'de Türkiye'yi ziyaret etmek isteğimi söyledim çünkü yeni bir anlaşmamız var. Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması yürürlükte. Bu yüzden gelecek yıl ilk ikili görüşmeleri yapmak ilgi çekici olacak. Bununla beraber ekonomi alanında ilişkilerimiz çok iyi."

İsviçre Konfederasyonu Başkanı, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına özellikle Türkiye'yi ziyaret etmek istediğine vurgu yaparak "Tarihinden emin değilim. Doğal olarak Türk tarafıyla konusunda mutabık kalmalıyız." dedi.

- DIŞİŞLERİ BAKANI CASSİS, TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Öte yandan, AA muhabirine konuşan İsviçreli kaynaklar, İsviçre Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in gelecek ay sonunda Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisini paylaştı. İsviçre'deki hükümet sistemi kapsamında Bakan Cassis'in 2022'de Konfederasyon Başkanlığını devralması bekleniyor. Bu durumda mevcut Başkan Parmelin, Türkiye'yi gelecek ekonomiden sorumlu bakan olarak ziyaret edecek.

Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre, karmaşık siyasi yapısı ve seçim sistemi nedeniyle 50 yıldan uzun süredir koalisyon hükümetlerince yönetiliyor. Federal hükümet, parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşuyor. İsviçre Konfederasyon Başkanları ise parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.

Resmi adı "İsviçre Konfederasyonu" olan İsviçre'nin temelini oluşturan konfederasyon, 13. yüzyılın sonunda kuruldu ve 1499'dan beri bağımsızlığını koruyor.