İlk 3 günde 2 milyon Turkcell’li internetini 2’ye katladı

Kampanyanın ilk üç gününde 2 milyonu aşkın Turkcell’li BiP’teki ‘Enflasyonla Mücadele’ kanalını takip ederek,internet paketlerini ikiye katladı. 13 Ekim’de başlatılan kampanya kapsamında,Turkcell’liler ek bir ücret ödemeden iki kat daha fazla internet kullanabiliyor. Kampanya yılsonuna kadar devam edecek.

EN ÇOK BİP İNDİRİLDİ

Bireysel ve kurumsal tüm faturalı müşteriler ile paketli faturasız abonelerin faydalandığı kampanyaya katılımın sağlandığı BiP ise kampanyanın da etkisiyle uygulama mağazalarında bu üç günde Türkiye’den en çok indirilen uygulama oldu. 4.5G uyumlu Turkcell SIM kart sahipleri, dünyanın en gelişmiş anlık iletişim ve yaşam platformu BiP’in Keşfet bölümünde yer alan ‘Enflasyonla Mücadele’ kanalını takip ederek, internet kotalarını ikiye katlayabiliyor. SIM kartları 4.5G’yi desteklemeyen Turkcell’liler de en yakın Turkcell bayiinde ücretsiz olarak SIM kartlarını değiştirip kampanyadan faydalanabiliyor. Turkcell’e yeni katılan abonelerin de yararlanabildiği kampanya, tarifelerdeki internetin yanı sıra Turkcell uygulamalarındaki GB’ları da ikiye katlayacak. Turkcell’liler BiP, TV+, Dergilik ve lifebox kullanmanın keyfini iki kat daha fazla yaşayacak.