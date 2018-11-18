İlk 9 ayda 1 milyon konut satıldı

Albayrak, satışı yapılan konutlar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren grafiği de Twitter hesabından paylaştı. Bakan Albayrak’ın paylaştığı grafiğe göre, bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde 1 milyon 2 bin 391 adet konut el değiştirdi. Verilere göre geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyon 30 bin konut satışı oldu. Verilere göre bu yılın ilk 9 ayında 256 bin 283 ipotekli konut satıldı. Yine anılan dönemde yabancılara satılan konut sayısı 24 bin 155. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 15 bir 241’di. Üçüncü çeyrekte yaşanan kur artışı, yabancıların konut alımında olumlu etki yarattı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,1 düzeyinde olan yabancılara konut satış oranı, ikinci çeyrek döneminde yüzde 8.5 düzeyine, üçüncü çeyrek döneminde ise yüzde 12.8 düzeyine ulaştı. Yılın ilk yarısı kamu bankalarının önderliğinde yapılan aylık 0,98 faizli konut kredisi kampanyaları sektöre ivme kazandırdı. Eylül ayı itibarıyla Emlak Konut GYO liderliğinde başlatılan ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ kampanyası da oldukça ilgi gördü. Konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması, yüklenicilerin yaptığı kampanyaların daha çok talep görmesini sağladı.

198 MİLYARLIK KREDİ

Ağustos ayı sonunda konut kredisi hacmi 198 milyar lirayı aştı. 2017 sonunda yüzde 45.6 olan kamu mevduat bankalarının toplam konut kredisi hacmi içindeki payı, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 48.2 olarak gerçekleşti. Yerli özel ve yabancı mevduat bankalarının payı ise 2017 sonunda yüzde 47.5 seviyesinden 2018 yılı 3. çeyreğinde yüzde 45.1 seviyesine geriledi.