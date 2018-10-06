İlk elektrikli itfaiye aracı 2020’de yolda

Havaalanları, büyük sanayi tesisleri ve rafinerilerdeki yangınlar için de özel tasarımlar yapan şirket, iç pazar liderliğinin ardından ilk ihracatını 2002’de Dubai ve Pakistan’a yaptı. Firma, Hindistan, Malezya, Fas ve Tayland’daki havaalanları için ise satış görüşmelerine başladı. Halen 40 ülkeye itfaiye aracı ihraç eden, üretim çeşitliliği ve kapasitesiyle sektöründe dünyanın en büyük 4 üreticisi arasında gösterilen Volkan İtfaiye, 2.5 milyon Euro’luk devlet desteğiyle 60 metrelik kurtarma ve söndürme merdiveni geliştirdi. Şirketin İzmir’in Torbalı ilçesindeki fabrikasında bir yandan İstanbul Yeni Havaalanı için uçak söndürme araçları yetiştirilmeye çalışılırken diğer yandan tamamen yerli elektrikli itfaiye aracıyla ilgili Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.

YANGINA DRONE İLE MÜDAHALE

Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı Tecim, “Yangınlara artık karadan değil havadan müdahale etmemiz lazım. Ar-Ge merkezinin üzerinde çalıştığı projeyle 7-8 yıl içinde drone benzeri insansız hava araçlarıyla daha az su ve köpük kullanarak 100 metre yüksekteki yangınlara müdahale edebileceğiz. Çalışmalar yüzde 80 tamamlandı. İlk prototipleri inşallah kısa sürede görebileceğiz” dedi.