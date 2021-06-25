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Ekonomi

İlk kez yurt dışına ihraç edildi

Yerli üretim iki model sıcak hava balonu, sivil havacılıkta kullanılmak üzere ilk kez yurt dışına Ruanda'ya ihraç edildi.

DHA25 Haziran 2021 Cuma 07:58 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 07:58
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Nevşehir - Kapadokya Bölgesi'nde faaliyet gösteren yerli firma Pasha Balloons Üretimi A.Ş. ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)arasındaki çalışmalar sonucunda yerli üretim iki model sıcak hava balonu, sivil havacılıkta kullanılmak üzere ilk kez yurt dışına Ruanda'ya ihraç edildi.

Konuyla ilgili olarak SHGM tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun çalışmalar sonucunda 2019 yılında tip sertifikasının verilmesi akabinde günümüze kadar toplamda 22 model kubbe, 18 model sepet ve 3 model ısıtıcı, ihtiyaç duyulan sertifikasyon testlerinin başarıyla tamamlanmasına müteakip mevcut tip kapsamına (TR.BA.001) dâhil edilmişti. Tip kapsamında dâhil edilen PH-165/001 ve PH-180/001 model ve seri numaralı sıcak hava balonlarının sene başında Ruanda Cumhuriyeti'ne ihracatı ile ülkemizde yerli ve milli olarak geliştirilen bir hava aracının başarılı tamamlanan sertifikasyon sürecinin ertesinde, ilk kez bir ürünün sivil havacılıkta kullanılmak üzere yurt dışına ihracatı gerçekleşmiş oldu" denildi.

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