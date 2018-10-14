İlk Millet Bahçesi Ataköy’e kuruluyor
İstanbul’un ilk Millet Bahçesi, Ataköy sahilindeki Baruthane arazisine yapılıyor. Bölgedeki tarihi yapıların orijinal şekilde korunacağı proje ile İstanbullular 60 dönümlük alanda yeşil ile buluşacak. Proje 5 bin 313 metrelik kumsal da yer alacak.
İstanbul’un ilk Millet Bahçesi’nde çalışmalar başladı. Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait olan İstanbul Bakırköy Ataköy’de 564 ada 160 parselde bulunan tarihi Baruthane arazisine ilk kazma vuruldu. Ataköy sahilindeki tek yeşil alan olan, padişahların kahve içtiği tarihi Baruthane Kulesi’nin de içinde bulunduğu 60 dönümlük arazi üzerindeki gayrimenkul projesini iptal eden TOKİ, Baruthane arazisini günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak ilan etti.
SOSYAL TESİSLER
Baruthane Millet Bahçesi projesiyle günümüze ulaşan ender Osmanlı Baruthane yapılarından birisi olan ve 1. derece koruma grubunda bulunan Baruthane binaları, ayakta kalan çevre duvarlarıyla günümüze ulaşan ancak atıl halde bulunan alanlar da İstanbul halkının yeşil alan ihtiyacına hizmet edecek. Proje alanında vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak restoran, kafeterya ve sosyal tesisler de yapılacak.
60 DÖNÜM YEŞİL ALAN
Ayrıca Millet Bahçesi dışındaki yaklaşık 3 kilometrelik sahil de vatandaşların yürüyüş yapacağı bir alan olacak. İstanbul Ataköy Millet Bahçesi projesinin tamamlanmasıyla İstanbullular 60 bin metrekarelik bir alanda yeşille buluşacak. Park alanı, kullanıcılara dinlenme, manzara izleme ve gezinti imkânlarını sağlama olanağı verecek. Proje ile yayaların rahat ulaşımı sağlanacak. Manzara noktası, tescilli Baruthane binaları, çevre duvarları ve Hünkar Köşkü ile birlikte parkın akılda kalıcılığı ve İstanbul’un korunan yeşil alanlarından biri olması sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla değişik yaşlarda ve sosyal yapıda kullanıcıların bir araya gelebildiği, kaynaşmaya imkân veren ve iletişim kurmayı kolaylaştıran bir yaşam alanı oluşacak.
VATANDAŞLAR İÇİN KUMSAL DA YAPILIYOR
Projede 560 metrekare meydan alanı, 3 bin 449 metrekarelik yürüme yolları ve parkın üst kısmında vatandaşların spor faaliyetlerini gerçekleştirebileceği 2 metre genişliğinde, bin 376 metrekarelik koşu yolu olacak. Ayrıca, 3-6 yaş grubu için 335 metrekare, 6-15 yaş grubu için 335 metrekarelik iki adet çocuk oyun parkı, toplam 175 metrekarelik üç adet fitness alanı yapılacak. Vatandaşların park içerisinde dinlenirken yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını sağlayabileceği üç adet kafeterya yapılacak. Proje alanında vatandaşlar için mescit, kaykay pisti ve sosyal donatılar da yapılacak. Proje kapsamında vatandaşların denizle buluşabileceği 5 bin 313 metrekarelik kumsalda yapılacak.
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