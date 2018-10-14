İlk Millet Bahçesi Ataköy’e kuruluyor

İstanbul’un ilk Millet Bahçesi’nde çalışmalar başladı. Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait olan İstanbul Bakırköy Ataköy’de 564 ada 160 parselde bulunan tarihi Baruthane arazisine ilk kazma vuruldu. Ataköy sahilindeki tek yeşil alan olan, padişahların kahve içtiği tarihi Baruthane Kulesi’nin de içinde bulunduğu 60 dönümlük arazi üzerindeki gayrimenkul projesini iptal eden TOKİ, Baruthane arazisini günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak ilan etti.

SOSYAL TESİSLER

Baruthane Millet Bahçesi projesiyle günümüze ulaşan ender Osmanlı Baruthane yapılarından birisi olan ve 1. derece koruma grubunda bulunan Baruthane binaları, ayakta kalan çevre duvarlarıyla günümüze ulaşan ancak atıl halde bulunan alanlar da İstanbul halkının yeşil alan ihtiyacına hizmet edecek. Proje alanında vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak restoran, kafeterya ve sosyal tesisler de yapılacak.

60 DÖNÜM YEŞİL ALAN

Ayrıca Millet Bahçesi dışındaki yaklaşık 3 kilometrelik sahil de vatandaşların yürüyüş yapacağı bir alan olacak. İstanbul Ataköy Millet Bahçesi projesinin tamamlanmasıyla İstanbullular 60 bin metrekarelik bir alanda yeşille buluşacak. Park alanı, kullanıcılara dinlenme, manzara izleme ve gezinti imkânlarını sağlama olanağı verecek. Proje ile yayaların rahat ulaşımı sağlanacak. Manzara noktası, tescilli Baruthane binaları, çevre duvarları ve Hünkar Köşkü ile birlikte parkın akılda kalıcılığı ve İstanbul’un korunan yeşil alanlarından biri olması sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla değişik yaşlarda ve sosyal yapıda kullanıcıların bir araya gelebildiği, kaynaşmaya imkân veren ve iletişim kurmayı kolaylaştıran bir yaşam alanı oluşacak.