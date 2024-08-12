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Ekonomi

İlk sırada BAE yer alıyor! Türkiye 948 milyon dolarla 2 katına çıkardı

Mücevher sektörü ihracatı konusunda rağbet gören Türkiye, aralarında BAE'nin de yer aldığı çok sayında ülkeye Temmuz ayında 948,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Türkiye, BAE'ye 508,7 milyon dolarlık mücevher ihracatı yaptı.

AA12 Ağustos 2024 Pazartesi 11:33 - Güncelleme:
İlk sırada BAE yer alıyor! Türkiye 948 milyon dolarla 2 katına çıkardı
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Mücevher sektörünün ihracatı, temmuzda 948,4 milyon dolara yükselerek, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 katına çıktı.

Alım heyetleri gerçekleştirerek yurt dışında düzenlenen fuarlarda boy gösterip pazar çeşitliliğini artıran mücevher sektörü, ihracatını artırmayı sürdürüyor.

Yurt içinde düzenlenen mücevher fuarları da bu ürünlere yurt dışından talebin artmasına katkı sağlıyor.

Bu fuarların mücevher sektöründeki ticari ilişkilere çok önemli katkılar sağladığı da görülüyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin mücevher ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre 90,9 artarak, 496,8 milyon dolardan 948,4 milyon dolara çıktı. Mücevher sektörünün ihracatı, böylece geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 katına ulaştı.

GEÇEN AY MÜCEVHER SEKTÖRÜNÜN TOPLAM İHRACAT İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 4,2 OLDU

Geçen ay mücevher sektörünün toplam ihracat içerisindeki payı ise yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

Mücevher sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında 408,7 milyon dolarlık altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 27,4 milyon dolarlık gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 493,4 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, 4,8 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş gümüş, 184,1 bin dolarlık kıymetli metallerden mamul diğer eşya, 11,7 milyon dolarlık kıymetli metallerin veya kıymetli metal ile kaplama metallerin döküntü artıkları, 1 milyon dolarlık kıymetli metallerle kaplanmış saatler, aksam ve parçalar, 405,4 bin dolarlık kültür incileri, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve bunlardan mamul, 926,7 bin dolarlık taklit mücevherci eşyası ihracatı yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE YAPILDI

Mücevher sektöründe en fazla ihracat 508,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılırken, bu ülkeyi 50,4 milyon dolarla ABD, 43,4 milyon dolarla Irak, 37,7 milyon dolarla Libya, 37,6 milyon dolarla Hong Kong izledi.

Sektörün Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatı temmuzda 291 milyon dolar arttı. İhracat artışında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 39,9 milyon dolarla Irak, 31,4 milyon dolarla Birleşik Krallık, 27,5 milyon dolarla Libya ve 12,6 milyon dolarla İtalya takip etti.

Mücevher sektörü, temmuzda Birleşik Krallık'a 35,5 milyon dolarlık, İtalya'ya 15,5 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İl bazında bakıldığında, geçen ay mücevher sektöründe en fazla ihracat 573,3 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Çorum'dan 360,3 milyon dolarlık, Kastamonu'dan 7,6 milyon dolarlık, Ankara'dan 2,6 milyon dolarlık, Antalya'dan 1,6 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, mücevher sektörünün temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:


1 - 31 TEMMUZ
ÜLKE2023 (BİN DOLAR)2024 (BİN DOLARDEĞİŞİM (YÜZDE)
BAE217.600,23508.640,17%133,7
ABD73.127,7450.427,06-%31,0
IRAK3.565,1843.431,22%1118,2
LİBYA10.256,9437.729,25%267,8
HONG KONG44.490,0737.578,98-%15,5
BİRLEŞİK KRALLIK4.044,4135.457,86%776,7
KIRGIZİSTAN23.110,7435.371,44%53,1
MEKSİKA11.550,1019.587,72%69,6
İTALYA2.906,2115.494,08%433,1
HOLLANDA7.628,2214.789,45%93,9

  • mücevher sektörü
  • Türkiye ihracatı
  • BAE ihracatı

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