Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ işbirliğinde hayata geçirilen Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi, ilk kez İstanbul'da Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta uygulanmaya başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da projeye ilişkin 24 TV özel açıklamalarda bulundu.

"YAKITTAN, ZAMANDAN VE MALİYETTEN TASARRUF EDİLECEK"

Sistemin detaylarını aktaran Bakan Uraloğlu, "Buradaki hedefimiz öncelikle sürücümüzün, yolcumuzun gideceği yere güvenli gitmesi, konforlu gitmesi, emniyetli gitmesi bizim için birinci derecede kıymetli. Sonrasında bu sistem bize ne sağlayacak? Yakıt tasarrufu, zaman tasarrufu, karbon emisyonun azaltılması ve milyarlarca lira harcadığımız altyapının daha yüksek kapasiteli kullanımını bize sağlamış olacak. Bunun için de biz yolları akıllandırmamız lazım. Nasıl akıllandıracağız? Donanım ve yazılımlarla akıllandırmış olacağız." dedi.

"YERİ VE MİLİ İMKÂNLARLA GELİŞTİRİLDİ"

Söz konusu sistemi dünyadan satın almak yerine kendilerinin geliştirdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında, "Kendi mimarimizi kuralım, kendi mimarimizi geliştirelim. Kendi donanımlarımızla mümkün olduğu kadar ve mutlaka yerli yazılımımızla beraber bunu hayata geçirelim istedik. Zaten yolda görmüşsünüzdür, baz istasyonları var, birçok yerli donanımımız var. Bunları 40 kilometrelik yola yerleştirdik, döşedik ve yazılımı da Karayolları Genel Müdürlüğümüzün Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde bir yazılımla beraber sistemi yönetmeye başladık. Esasında pratikte hayata biz bunu geçirdik. Sizin de dediğiniz gibi bir acil durum aracı. Yani polis olur, ondan sonra itfaiye olur, ambulans olur ki bir ambulans yine senaryomuzda vardı. Bir ambulans geldiğinde bizi uyardı. Yine önümüzde yolda çalışma işareti çıktı. Yine yolda meteoroloji istasyonu kurduk. Onunla beraber eğer bir şey varsa onu uyaracak bize. Buzlanma varsa, kar varsa, yine bir trafik kazası duran araç varsa bunların hepsini sürücüye bildirerek güvenli bir seyahati inşallah sağlamış olacağız." ifadelerine kullandı.

"BÜTÜN TÜRKİYE'YE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Sistemin bulunduğu noktalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Kent içi ulaşımlar ilgili belediyelerin sorumluluğunda. Dolayısıyla ama bu Türkiye'nin projesi. Biz öncelikle daha çok ulusal hatlarda bunu hayata geçireceğiz. İstanbul-Hasdal ile havalimanı arasındaki 40 km'de hayata geçiriyoruz. Antalya-Kemer arasında bunun bir düşük versiyonunu hayata geçiriyoruz eş zamanlı olarak. Bundan sonraki hedefimiz Ankara-Çevre Otoyolu 110 km ki çok büyük bir proje. Ve bunun bir üst versiyonunu da hayata geçirerek esasında sistemi tekamül ettirmiş olacağız. Ondan sonra da ana hatlar olmak üzere bütün Türkiye'yi yaygınlaştıracağız." şeklinde konuştu.

"DİLEYEN BELEDİYELERLE İŞBİRLİĞİ"

Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Elbette burada da dileyen belediyelerle işbirliği yaparak onların da belli güzergahlarında bunu hayata geçirmemiz hepimizin, ülkemizin menfaatini olacaktır."

"SİSTEM AKILLI TELEFON APLİKASYONUYLA KULLANILABİLECEK"

Sistemin 5G ile mümkün olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Tabi 5G olmasa biz bu sistemi hayata geçiremeyiz. Çünkü çok milisaniyelerle bir gecikmeye ancak tahammülü var. Yani neredeyse an be anlık olmuş oluyor. Bu da 5G sayesinde olmuş oluyor. Bu bahsettiğimiz sistemler için bile 5G bizim için olmazsa olmaz. Zamanlamasını da tam böyle iyi yaptık. Hani 5G'ye geçiş sürecinde zamanlamasını yaptık. Tabii bunun bir sonraki aşaması sizin de dediğiniz gibi otonom sürüştür. Onun altyapısını da biz bir taraftan tesis ediyoruz. Burada şunu ilave edeyim. Tabii sadece yolun akıllanması gerekmiyor. Aracın da akıllı olması gerekir. İşte şimdi biz TOG'u deneyimledik. Mesela bir ambulans vardı. O TOG değildi. Ona da bir onboard yani araç üstü bir sistem yerleştirdik. Peki, bunlar yok ne olacak? O zaman bir akıllı telefon aplikasyonuyla bu sistemi kullanma imkanını da biz sağlamış olacağız. Geleceğimize kadar teknolojiyi getirmiş oluyoruz." dedi.

