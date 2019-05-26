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İllegal bahis ve kumara MASAK merceği

Mali Suçları Araştırma Kurulunca, bilişim sistemleriyle işlenen illegal bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında geçen yıl toplam tutarı yaklaşık 420 milyon lira olan 33 bin 852 işleme müdahale edildi.

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Adli makamlara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına intikal ettirilen mali tespit raporları ve bilgi notları uyarınca 12 bin 240 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 223 milyon lirasına el konuldu. 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 2016 ve 2017 yıllarında adli ve kolluk araştırma talebi sayısında görülen ciddi artış eğilimi geçen yıl da devam etti. Geçen yıl terör veya terörizmin finansmanı konulu 22 bin 317 bildirim alınırken, bunların 22 bin 18’i FETÖ ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunması şüphesiyle gönderildi. Aklama ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin olarak 23 bin 893 dosya sonuçlandırılırken, bu kapsamda 85 bin 229 kişi analize tabi tutuldu ve 279 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 

Donanma Gemileri İstanbul Boğazı´ndan geçiyor

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