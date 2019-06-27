29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7732
  • 6,5751
  • 261.367
  • 95.573
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İllerarası Volkswagen  yarışı başladı

Volkswagen’in Türkiye’de Skoda ve Seat üretimi için 2 milyar Euro’luk yatırım yapacağı haberi, iller arasında yarış başlattı. Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve İzmir-Torbalı’daki STK’lar şimdiden girişimlerde bulunmaya başladı.

  • KAAN ZENGİNLİ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünya otomotiv devi Volkswagen’in Türkiye’de yatırım yapacağı nerdeyse kesinleşirken, iller arasında da yatırım çekme yarışı başladı. VW CEO’su Herbert Diess’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti sonrası somutlaşan 2 milyar Euro’luk yatırıma, Balıkesir, Torbalı Sakarya ve Kocaeli talip oldu. Sakarya Ticaret Odası Başkanı Akgün Altuğ, Volkswagen’e bir sunum dosyası yolladıklarını belirterek “Sakarya bu dev yatırım için en uygun il olarak öne çıkıyor. Bir çok dünya markası ilimizde üretim yapıyor. Konuyla ilgili bir çalışma yaptık ve Volkswagen tarafında sunumu gönderdik. Karasu’da büyük bir arazi mevcut. Bu arazinin uygun olduğunu düşünüyoruz. 1994 yılında Toyota ilimize yatırıma geldi, dolayısıyla hem alt yapı hem de yetişmiş eleman potansiyelimiz var. Liman kenti olmamız avantaj. Kısacası biz de yarışta varız” diye konuştu.    

‘KRANK MİLİ BİZDE’ 

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bilindiği üzere Kocaeli otomotiv sektörünün Türkiye’deki kalbi konumunda bulunuyor. Hyundai Assan’ın fabrikası bizim ilimizde bulunuyor. Kocaeli hem lojistik hem de alt yapı olarak bu tür yatırımlara oldukça uygun. Ancak Volkswagen’in yapacağı yatırımın kamu arazisi üzerine olacağı biliniyor. Bizim ilimizde bu yatırıma ev sahipliği yapacak kadar büyük bir kamu arazisi yok. Üstelik teşvikler de sınırlı. Ancak bu markanın tercihi olacak. Şayet fizibil görülürse, bu dev yatırımın ilimizde olması bizi mutlu eder. Kocaeli’nde faaliyet gösteren bir çok şirket dünya markalarına üretim yapıyor. Volkswagen’in dünyadaki tüm krank milleri Kocaeli’nde faaliyet gösteren bir şirket tarafından yapılıyor. Aynı zamanda bir liman kentiyiz” dedi.     

OPEL MORAL OLDU 

Alman otomotiv devi Volkswagen’in yeni üretim tesisi için Türkiye ve Bulgaristan arasında kalması ile ilgili değerlendirme yapan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun da, “Bizde tahsis edilebilecek yer var, tecrübemiz var, lokasyonumuz uygun, yedek parça ve iş gücüne ulaşım konusunda da en doğru bölgeyiz” dedi. Olgun, Torbalı’da Opel’e ait 18 yıldır kullanılmayan tesisle ilgili önemli bir gelişme yaşandığını, PSA grubuna geçen Opel’in ilçede bulunan tesisi Avrupa’nın yeden parça tedarik merkezi haline getireceğini belirtti. Olgun, bu kararın Volkswagen yetkililerine de emsal teşkil edeceğini ifade ederek, “Torbalı’daki yerimiz 18 yıldır atıl vaziyetteydi. Opel, PSA’ya geçince yeni çalışmalar gündeme geldi. Biz de PSA ile irtibata geçtik, çeşitli dosyalar hazırladık. Torbalı’daki yerin değerlendirilmesi konusunda yapmış olduğumuz çağrı, geçen hafta itibariyle yerini bulmuş oldu. Bu bizi Torbalılılar olarak çok sevindirdi” diye konuştu.

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan KKK'nın 2228. yılını kutladı: Etkin, caydırıcı saygın...

Başkan Erdoğan KKK'nın 2228. yılını kutladı: Etkin, caydırıcı saygın...

Kraliçe 67 yıllık yerini ona bıraktı

Kraliçe 67 yıllık yerini ona bıraktı

Alman aşırı sol ile PKK iş birliği içerisinde! Türklere yönelik suçları arttı

Alman aşırı sol ile PKK iş birliği içerisinde! Türklere yönelik suçları arttı

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Sözlerinizi yerine getirin

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Sözlerinizi yerine getirin

Okula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okula başlama yaşı 69 aya çıktı

Korkunç son! Kızını 11 kurşunla öldürdü

Korkunç son! Kızını 11 kurşunla öldürdü

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Otomobil köprüden düştü

Otomobil köprüden düştü
 

POPÜLER HABERLER

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti

Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı

Hindistan'dan ABD'ye 'S-400' yanıtı

90'ların en sevilen 36 dizisi

90'ların en sevilen 36 dizisi

Yanıbaşında 44 bin insan yaşıyordu, bir günde yok oldu!

Yanıbaşında 44 bin insan yaşıyordu, bir günde yok oldu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA