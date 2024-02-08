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Ekonomi

İmamoğlu kendi sözünü inkar etti! Yüzde 10'unu bile yapamadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz' sözünü inkar ederek '10 bin demiştim' ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun kendi yayınladığı rakamlar ise İstanbul'da toplam 5 bin 925 konutun dönüştürüldüğünü deşifre etti.

Yeni Şafak8 Şubat 2024 Perşembe 09:06 - Güncelleme:
İmamoğlu kendi sözünü inkar etti! Yüzde 10'unu bile yapamadı
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce İstanbul için verdiği 5 yılda 100 bin konutu dönüştürme sözünden döndü. İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği kentsel dönüşüm sempozyumunda, "5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz demedim, 5 yılda 10 bin konut yapacağım" dedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İmamoğlu'nun sempozyumda yaptığı sunumda göreve geldiği günden bugüne kadar İstanbul'da toplam 5 bin 925 konutun dönüştürüldüğü bilgisi yer alırken, 10 bin konut hedefini de tutturamadığı görüldü. İmamoğlu, 2019 yılındaki seçim kampanyasında ve sonraki süreçte her fırsatta "İstanbul'un kaynağı İstanbul'a yeter" diyerek İBB Başkanı olunca yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konutu dönüştüreceğini vadetmişti. İmamoğlu, göreve gelir gelmez yaptığı ilk iş İBB'nin kentsel dönüşüm bütçesini düşürmek oldu. 2018 yılında yüzde 5,5 olan İBB'nin kentsel dönüşüm bütçesi 2023 yılı itibariyle yüzde 1,5'e düşürüldü. İBB'nin kentsel dönüşüm bütçesi, reklam bütçesinin de gerisinde kaldı.

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